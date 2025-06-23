韓國網紅尹到怡引發輿論炸鍋 澎湖「阿家生蠔」：負面行銷也能促進觀光

韓國網紅尹到怡發表澎湖美食印象不佳影片，店家遭刷爆一星負評。（取自YT）

2025/06/23 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對韓國網紅尹到怡，在網路發表澎湖「阿家生蠔」用餐不愉快經驗影片，引發全網對店家一面倒一星負評，並嚴重衝擊澎湖觀光形象。但店家卻不以為意，認為負面行銷，可以行銷澎湖觀光，並將原因歸咎於網紅未事先通知，不尊重店家引起。澎湖縣長陳光復則出面致歉，籲請尹到怡再次抵澎品嚐澎湖美食。

遭指控的業者表示，事情發生在5月份，2名自稱是網紅的韓籍女生，在計程車介紹下到店消費，雖然已經是歇業時間，並已收拾碗盤，但仍勉強接待，只是聽到2人操流利國語，認為已旅居台灣多年，對於台灣民情風俗應很了解，不能貿然直接造訪，應先行聯絡通知，這樣的行為相當不禮貌，所以才會心生不滿，出言較為不遜。

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至於網路輿論炸鍋，各界負評不斷，並對澎湖辛苦建立觀光形象，造成嚴重影響，成為負面行銷。業者表示，自己根本不在乎網路評價，也不曾上網查看，沒有任何意見。而所謂的負面行銷，業者則有另類的獨特看法，認為這樣才能帶動澎湖觀光人潮，就像韓國網紅在影片中說的罵人阿嬤店家，就是有特色，遊客才會絡繹不絕光顧。

針對這場網路風波，澎湖縣長陳光復也在臉書表示，澎湖是我們大家一起用心經營的家，也是國內外旅客心中的海島旅遊的好選擇。很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，我們深感抱歉。誠摯的邀請尹到怡小姐，能給我們一個機會，讓我們重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。

遭指控業者，認為負面行銷可帶動澎湖觀光。（記者劉禹慶攝）

網紅指控的店家在重光碼頭。（記者劉禹慶攝）

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