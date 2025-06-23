為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中、豐原火車站電子看板不亮 站長：不影響民眾乘車

    豐原火車站售票櫃檯上方的螢幕，早就壞了，漆黑一片。（記者歐素美攝）

    豐原火車站售票櫃檯上方的螢幕，早就壞了，漆黑一片。（記者歐素美攝）

    2025/06/23 13:32

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾反映豐原火車站售票櫃檯上方的電子螢幕看板，長期未運作，漆黑一片；豐原火車站站長張鶴議表示，豐原跟台中火車站的電子螢幕看板，因採用舊式的電漿電視，2016年火車站啟用後沒多久就壞了，因車站進出口上方的電子螢幕皆有顯示車次等，民眾搭車並不受影響，2車站正研議改換其他型號看板，未來可能作廣告使用。

    民眾反映，豐原火車站售票櫃檯上方的電子螢幕看板，長期都不亮，好像壞了很久，他將照片PO上Theards，網友表示，台中火車站也有相同情況，猜測可能是螢幕壞了，找不到材料修復。

    豐原火車站站長張鶴議表示，豐原火車站及台中火車站售票櫃上方的電子螢幕看板，是採用舊式的電漿電視，2016年車站啟用沒多久後就壞掉了，因屬於舊式的材料，目前已沒有生產，年久失修，就不用了。

    張鶴議強調，車站行經的車班車次都會顯示在車站進出口上方的電子螢幕上，售票櫃檯上方的電子螢幕看板就算壞了，對民眾乘車也不會有影響，目前2車站正研議是否改用其他型號的電子看板，未來作廣告使用，因經費等問題，目前尚未進一步修復。

    豐原火車站進出口上方螢幕會顯示火車班次及車號。（記者歐素美攝）

    豐原火車站進出口上方螢幕會顯示火車班次及車號。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播