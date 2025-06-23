台中、豐原火車站電子看板不亮 站長：不影響民眾乘車

豐原火車站售票櫃檯上方的螢幕，早就壞了，漆黑一片。（記者歐素美攝）

2025/06/23 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕民眾反映豐原火車站售票櫃檯上方的電子螢幕看板，長期未運作，漆黑一片；豐原火車站站長張鶴議表示，豐原跟台中火車站的電子螢幕看板，因採用舊式的電漿電視，2016年火車站啟用後沒多久就壞了，因車站進出口上方的電子螢幕皆有顯示車次等，民眾搭車並不受影響，2車站正研議改換其他型號看板，未來可能作廣告使用。

民眾反映，豐原火車站售票櫃檯上方的電子螢幕看板，長期都不亮，好像壞了很久，他將照片PO上Theards，網友表示，台中火車站也有相同情況，猜測可能是螢幕壞了，找不到材料修復。

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豐原火車站站長張鶴議表示，豐原火車站及台中火車站售票櫃上方的電子螢幕看板，是採用舊式的電漿電視，2016年車站啟用沒多久後就壞掉了，因屬於舊式的材料，目前已沒有生產，年久失修，就不用了。

張鶴議強調，車站行經的車班車次都會顯示在車站進出口上方的電子螢幕上，售票櫃檯上方的電子螢幕看板就算壞了，對民眾乘車也不會有影響，目前2車站正研議是否改用其他型號的電子看板，未來作廣告使用，因經費等問題，目前尚未進一步修復。

豐原火車站進出口上方螢幕會顯示火車班次及車號。（記者歐素美攝）

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