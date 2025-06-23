南科5年內大樓建案將增2444戶 南市議員催生新市國小第二學區

南市議員陳碧玉今天質詢，指新市國小第二學區興建已迫在眉睫；南市教育局長鄭新輝說，已有規劃，後續會依人口增加逐期興建。（擷取自南市議會網站）

2025/06/23 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳碧玉今天質詢，關切南科新市國小當前學生已超收238人，且蓮潭國小搶手滿額，她以當地在5年內的大樓建案將有2444戶完工，屆時人口成長預估高達3421人，新市國小第二學區興建已迫在眉睫，她要求市府重視。

南市教育局長鄭新輝說，新市國小第二學區已有規劃，分二期進行，第一期班級預計24班，預計收720個學生，教職員有80人，校舍是4層樓建築物，後續會依人口增加逐期興建，一定會確保學童就學有其去處。

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陳碧玉表示，新市區受惠於南科的開發，移入人口遞增，新大樓建案也陸續啟動，過去10年已蓋了1656戶，人口增加2380人，目前還在興及規劃的大樓，將在5年內完工，戶數高達2444戶，人口預估增加3421人，對當前已滿載的新市國小絕對不足以容納新加入的小朋友。

陳碧玉說，依教育部規定，國小設施設備每位學生需要4.2坪空間，但新市國小卻僅有3.6坪，不足0.6坪，已超收238位學生，學區內的另一所蓮潭國小因辦學績效佳，學生數更是飽和，這種現象凸顯新市國小興建第二學區的迫切性。

教育局表示，因新市區南科發展使就業移入人口增加，目前已先行辦理校舍規劃及設計作業，縮減未來新建校舍所需的時程，以因應未來學生就近入學。但目前新市國小自110年62班至113年58班減少4班，評估尚無立即興建的必要。

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