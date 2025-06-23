丹丹漢堡舊粉專被盜 本尊推新活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」笑翻全網

隨著「丹丹漢堡橋頭店」舊粉專被盜風波逐漸成為網路熱門迷因，丹丹漢堡順勢推出限定快閃活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」，幽默的逆向操作令全網笑翻。（圖擷取自「丹丹漢堡-橋頭店」新舊臉書粉專，本報合成）

2025/06/23 14:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「速食南霸天」丹丹漢堡的高雄橋頭分店，其舊粉專日前遭印度人盜用，對方不僅將頭貼換成自拍，還數度開直播、PO影片，奇妙操作讓整起事件變成網路熱門迷因。事隔1週，丹丹漢堡多家分店粉專頭貼，突然陸續換成印度風，還以印度語宣布新活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」，幽默的逆向操作令全網笑翻。

據了解，自從「丹丹漢堡橋頭店」粉專被盜，吸引不少看熱鬧的網友朝聖，甚至向丹丹漢堡業者喊話，希望能推出與印度有關的限定餐點。收到大批網友敲碗的丹丹漢堡，似乎為了回應眾人的期待，安平店、建國店等分店從昨（22）日起，陸續將粉專頭貼吉祥物「丹丹鳥」圖片，換成留著小鬍、戴著頭巾、額頭點紅點等形象的印度版。

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至於苦主本尊「丹丹漢堡橋頭店」，則在今（23）日中午發布一篇貼文，宣布從6月23日至7月10日的最新限定快閃活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」，該文還以印度文寫下，「這時候就來了！謝謝您的關心與支持！活動詳情請見圖片（यह इसी समय आया।！आपकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद！कृपया गतिविधियों के लिए चित्र देखें）。」

不僅如此，「丹丹漢堡橋頭店」還在文末，以中文hashtag備註，「#這不就來嘞」、「#嘟嘟嚕嘟丹丹丹」、「#沒有恆河只有愛河」、「#輕度中度印度」，其他粉店也陸續發布相同貼文。另外，附圖內還提醒消費者，請不吝給予現場第一線的工作夥伴更多鼓勵，但請勿拍攝現場工作夥伴與環境，給予他們更多的隱私來為所有顧客服務。

這番另類「消費自己」的趣味行銷活動曝光後，立即掀起大批網友關注，眾人紛紛讚嘆，「夢幻聯動！」、「可以請印度小哥來嗎？」、「將危機變成轉機的最佳示範」、「丹丹我大哥！懂我們消費者想要什麼」、「駭客：我TM是要勒索，不是要幫你們助攻」。另有網友藉機許願，希望停售的咖哩豬排堡等餐點能趁勢回歸等。

此外，目前「丹丹漢堡橋頭店」遭盜用的舊粉專，目前仍未被救回來。丹丹漢堡曾在17日發布聲明，自2021年10月21日起，曾多次向Facebook官方提出帳號復原申訴並進行檢舉，但迄今未獲任何實質回覆；丹丹漢堡也強調，已遭盜用的帳號發布之所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與公司無任何關聯。

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