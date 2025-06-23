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    微創鳳凰貸款助攻 邱筱雯圓夢「走花路」

    邱筱雯在勞動部微創鳳凰貸款協助下，一圓創業夢。（記者劉婉君攝）

    邱筱雯在勞動部微創鳳凰貸款協助下，一圓創業夢。（記者劉婉君攝）

    2025/06/23 13:09

    〔記者劉婉君／台南報導〕「7年級生」邱筱雯，在飯店與金融界打滾多年，難忘從小喜愛的手作，毅然轉行，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動的「微創鳳凰貸款」支持下，圓夢開設花藝店，成功走出創業花路。

    邱筱雯自小對手作充滿熱情，喜歡它帶來的療癒感，國小開始便嘗試各類素材DIY創作，還販售給親友賺零用錢，種下創業種子。大學主修設計，畢業後投身飯店與金融產業多年，培養出品牌經營、顧客溝通與商業策略的敏銳度，但仍不忘手作，決定自行創業，在台南市永康區東橋里開設花藝店。

    創業初期，邱筱雯面臨接踵而來的資金規劃與品牌營運挑戰，在地方創業課程中得知勞動部「微創鳳凰貸款」方案後，成功申請並獲得資金挹注，讓她能專注於打造品牌特色與顧客經營，穩定事業步伐。

    邱筱雯說，創業是一段長期且需要紀律的過程，她對細節相當講究、行動力強，從花材挑選、配色設計、店面陳列到顧客體驗，每一步都親自把關，追求細緻與專業兼具的品牌風格，「看到顧客的笑容，就是我最大的成就感。」

    邱筱雯的小金鈴花藝店，提供客製化花束、婚禮佈置與節慶禮盒，她也積極投身公益，與企業聯名幫助弱勢團體，盼能溫暖社會，療癒人心。近期也拓展線上服務與課程銷售，未來並規劃導入數位工具與社群行銷，擴大品牌觸及，也希望透過自己的故事，鼓勵更多有夢想的女性勇敢追夢。

    雲嘉南分署長劉邦棟指出，「微創鳳凰貸款」是專為創業者設計的友善融資機制，提供最高200萬元資金支援，具備低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息等優惠，協助創業初期穩健發展，同時結合創業課程與顧問輔導，從基礎、進階到策略實務，建構完整支持體系，成年至65歲女性、45至65歲男性，或設籍離島滿3個月至65歲者，皆符合申請資格，分署於近3年已協助超過252人圓夢開業。

    邱筱雯喜歡手作，店內永生花、鮮花花束皆來自她的巧手。（記者劉婉君攝）

    邱筱雯喜歡手作，店內永生花、鮮花花束皆來自她的巧手。（記者劉婉君攝）

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