台灣「慢城」赴韓國交流，拓展城市外交。（三義鄉公所提供）

2025/06/23 13:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣知名的雙慢城三義鄉、南庄鄉，今年攜手連江縣東引鄉、屏東縣瑪家鄉前往韓國「療癒之島」莞島交流，並把握機會拓展城市外交，傳達台灣的優點，也期許台灣能成為「療癒之島」，做為健康友善永續慢活的典範。

台灣慢城聯盟主席、三義鄉鄉長呂明忠表示，自花蓮鳳林鄉於2014年獲得第一個國際慢城認證，台灣迄今已有6個鄉鎮成為宜居慢城。台灣慢城聯盟去年也曾透過外交部牽線前往韓國進行慢城交流成果豐碩，也吸取地方創生的經驗。連江縣東引鄉今年更以離島的特殊文化與生態特色，高分通過認證標準。

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赴韓與不同國家慢城交流的台灣國際慢城聯盟，也前往位於首爾的台灣駐韓國代表處希望外交部及中央單位能重視城鎮的國際交流，讓外國民眾及學生能來到台灣體驗各種慢食慢活經驗，更把台灣的經驗帶回他們的國家。

南庄鄉秘書朱仲一表示，能將南庄鄉特有的長照制度及友善環境，與各國慢城分享建立更深的友誼令人欣喜。傳承排灣族傳統的瑪家鄉則與不同國家交流原住民的飲食與文化；三義鄉公所也強調，會將韓國準備的各種活動帶回三義鄉做為未來制定政策的參考。

台灣「慢城」赴韓國交流，拓展城市外交。（三義鄉公所提供）

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