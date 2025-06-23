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    放話川普打伊朗「我切雞雞」 他在美軍空襲後終於PO文了

    美國總統川普下令21日出動轟炸機空襲伊朗三處核設施。（歐新社）

    美國總統川普下令21日出動轟炸機空襲伊朗三處核設施。（歐新社）

    2025/06/23 13:15

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「投資專家」顧健晏19日在臉書上發文嗆聲，稱若美國總統川普敢打伊朗，他就直播「切雞雞」，在美軍在台灣時間22日清晨對伊朗發動突襲，許多網友敲碗要看直播；在美軍真的打了伊朗後，今（23日）顧健晏終於發文，卻只直呼恭喜有買進某支股票的投資人，表示該股重新上市首日即漲停，隻字未提直播「切雞雞」。

    顧健晏19日發文表示：「我來挑釁一下川普。如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。」不料美軍在21日出動轟炸機空襲伊朗三處核設施，許多網友紛紛前往顧健晏的臉書留言要求他兌現承諾，不過他都未針對網友留言回應。

    在美軍空襲後，顧健晏23日首度發文，僅表示恭喜有買「福懋油」的投資人，重新上市第一天就漲停，「我本以為會拖到11月底最後一天」，完全未提直播「切雞雞」，且限制只有追蹤超過24小時的用戶可以留言，他無視要求「切雞雞」留言，僅回覆「福懋油」相關。

    顧健晏19日發文表示：「我來挑釁一下川普。如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。」（圖擷自臉書）

    顧健晏19日發文表示：「我來挑釁一下川普。如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。」（圖擷自臉書）

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