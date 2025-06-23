佛心！產量銳減、價格僅微調 南化愛文運銷客戶直接到場搶貨

南化區農會啟動今年度的愛文芒果收購、運銷作業。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/23 12:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的南化是全國前三大芒果產地之一，採收期已至，區農會今天啟動愛文的共同運銷作業，受到氣候因素影響，產量銳減，只有去年的3成，但價格僅微調，以6公斤的精品A級為例，漲幅還不到8％，CP值相當高，老主顧都直接到包裝場搶貨，直誇「佛心來的」。

愛文是最受市場歡迎的芒果品種，南化區農會一般多在6月初就啟動收購，但今年產量嚴重減少，採收也延緩，讓相關的運銷作業時程來到下旬才展開，初估單日到貨僅2公噸，只有以往同期的3成左右。

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收購作業在農會的集貨場展開，採共同運銷方式，專業團隊嚴格分級後，接著再依照各種規格進行裝箱，由於訂單爆量湧入，現階段已供不應求。

至於各規格的售價，今年3公斤裝（5至6粒）的南芝園頂級為800元、6公斤裝（9至12粒）的精品A級為1450元、3公斤裝（5至6粒）的精品B級為650元。

另外，6公斤裝的精品B級，9至12粒為950元、13至15粒為800元，還有6公斤裝（16至18粒）的特極品，為700元；南化區農會仍推出精品外銷等級的2.5公斤裝（8粒），售價為650元。

供銷部主任林秒表示，各規格的售價，每箱都比去年漲100元，真的只是微調，確保農民合理收益的前提下，也讓想知道優質愛文的消費者，不要因為負擔太大，進而降低購買意願。

依照各規格的售價，今年以2.5公斤裝的精品外銷級與3公斤裝的精品B級漲最大，調幅僅約1成8；6公斤的精品A級，調幅更只有7.4﹪。

相較於坊間一些通路，南化區農會各規格的愛文芒果，堪稱物美價廉，早上收購作業展開後，陸續有客戶衝到包裝場搶貨，2、30箱直接載走，氣氛熱絡。

南化區農會總幹事溫進添說，當地芒果栽培面積將近1300公頃，約有7成為愛文，金煌數量居次，其餘則是各品種。

溫進添提醒，目前上市的愛文為早花果，生長過程疑受氣候影響，比較不耐貯藏，因此切勿久放，最好2天內儘快嚐鮮，或者放入冰箱保存。

南化區農會啟動愛文芒果收購，到貨後先進行分級。（記者吳俊鋒攝）

南化區農會啟動愛文芒果的收購、運銷作業，展開分級包裝。（記者吳俊鋒攝）

南化區農會展開愛文芒果的收購、運銷。（記者吳俊鋒攝）

南化區農會工作人員將愛文芒果分級、裝箱後，忙著出貨。（記者吳俊鋒攝）

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