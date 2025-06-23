第9屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」徵件 最高獎金30萬元

第9屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」開始徵件，最高獎金30萬元。（元大文教基金會提供）

2025/06/23 13:22

〔記者林曉雲／台北報導〕第9屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」開始徵件，最高獎金30萬元，以圓夢金、企業志工服務、產官學跨界交流與培力工作坊，全力支持社福團體與學校等教育單位突破資源限制，加入圓夢行列，攜手共創永續未來。

元大金控暨元大文教基金會說明，元大公益圓夢計畫從2016年起，迄今陪伴52個單位圓夢，超過23萬人次受惠，集結集團內外部超過9000人次志工加入服務，從環境永續、兒少關懷、長者陪伴、身障培力、藝術療癒、金融教育、職能培訓，到社區創生等，秉持「公益是不斷堅持的付出」核心理念，致力打造持續成長的支持系統，透過賦能幫助夢想起飛。

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而為接軌數位轉型與永續教育趨勢，元大公益圓夢計畫今年導入企業經營管理與創新Know-How，獲選團體可加入培力工作坊，由專業講師引導學習行銷策略、資源整合、社群經營等關鍵能力，激盪新思維，開創全新合作可能，透過產官學界賦能與連結，讓公益教育不局限單點行動，推動社會共融與永續發展，打造持久深遠影響力。

第9屆Dream Big元大公益圓夢計畫徵選即日起至9月1日16時截止，服務對象不限族群、性別、年齡及地區，計畫有助促進學習發展、社會適應、共同響應聯合國永續發展目標（SDGs）等皆可提出，第一階段採線上報名（網址：https://forms.gle/PRwVv8t1Pc4zUH1f7）。

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