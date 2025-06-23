台中錢櫃前拆到神祕建物 文資處列暫定古蹟保護

台中市區拆除鐵皮屋拆到疑是距今已有122年歷史的「護國山台中寺」附屬建築。（圖由市府提供）

2025/06/23 12:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中區知名KTV錢櫃對面1處鐵皮屋，因環境髒亂業主進行環境整理時，赫然拆到神祕建築，不少文史工作者認為疑是距今已有122年歷史的「護國山台中寺」相關建築，經文史工作者及市議員黃守達等發聲搶救後，台中市文化資產處昨（22日）請施工單位暫停作業，今與建築所有權人委託人協商後，業主同意暫不處置，文資處依文資法將建物設定為「暫定古蹟」半年，將進行調查後，半年內確認建物文資價值。

台中市中區錢櫃KTV附近1處民宅進行拆除工程時，疑似發現具文化資產價值建築，事件由「老台中的懷舊記憶」臉書粉絲專頁曝光，引起不少人關注，陸續翻出文史資料，認為疑似是具文化資產價值建築，更有人比對舊資料後，懷疑是距今已有122年歷史的「護國山台中寺」相關建築，引起各方重視及關注。

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台中市文資處昨日會同文化資產委員前往現場進行會勘後，先請施工廠商暫停拆除作業，今日與建築所有權人委託的代表進行協商，達成共識。

文資處指出，建築所有權人長年旅居海外，該處以鐵皮屋封閉多年，近來因環境髒亂有民眾檢舉，都發局要求改善，業主才委託廠商進行拆除鐵皮屋並進行環境整理，意外拆到「疑似文資建物」。

文資處指出，業者本只為整理環境，並無進一步改建計畫，今委託人代轉業主意見，配合市府調查作業，暫不處置該處建築。

文資處依文資法，已將該建築設定為「暫定古蹟」半年，將進行文史調查後送台中市文資審議委員會審定是否具文資建築資格，預計半年內完成。

文資處指出，目前文史工作者認為該處建築疑為1903年興建的「護國山台中寺」附屬建築，但因新發現的附屬建築天花板採鋼筋混凝土蓋成，與台中寺興建年代不符，應是後期加蓋，至於年代及用途目前均尚未可知，將進行調查後研究釐清，並一併送交台中文資審議委員會審議。

台中拆到疑似1903年建立的「護國山台中寺」附屬建築。（圖由市府提供）

疑似「護國山台中寺」附屬建築天花板採鋼筋混凝土蓋成。（圖由市府提供）

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