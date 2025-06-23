武嶺打麻將搭帳篷接連上演 民眾直呼太離譜

23日凌晨0時57分鏡頭君已拍到有3人在呼呼大睡，前方有帳篷和紙板擋風，另兩人在另一側拍照。（圖擷自武嶺即時影像）

2025/06/23 12:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山台14甲線武嶺亭亂象再添一樁，繼前日凌晨遊客在此打麻將，昨日深夜又有人搭帳篷後來即見有人躺著呼呼大睡，過程被「鏡頭君」全都錄，太魯閣國家公園管理處表示，警方趕至時帳篷已拆，但該處會調閱影像移請警方調查，事證明確即開罰，依法可處新台幣1500元到3000元罰鍰。

21日凌晨才有一群年輕男女，帶著折疊桌在合歡山武嶺亭打麻將，保七第九大隊已從「鏡頭君」錄下的影像，追查釐清有否賭博違法情事，但確定已違反內政部公告《太魯閣國家公園區域內禁止事項》第6點規定，太管處可開罰1500元到3000元。

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武嶺打麻將離譜事件才過一天，昨（22日）深夜近11時又有人在武嶺亭牌樓前方搭帳篷，深夜先看見兩個男子搭帳篷，到今日凌晨0時57分，已可見3個人蓋著被子，前方有帳篷和紙板擋風，全部過程都被「鏡頭君」拍下，有民眾看到即時影像大呼「太扯了！」，也有人PO上網。

太魯閣國家公園管理處長林忠杉表示，保七第九大隊合歡小隊獲報後，在今天凌晨趕至現場，惟民眾的帳篷已收起來，太管處會依依內政部公告《太魯閣國家公園區域內禁止事項》第6點規定，禁止未經核准於指定以外之地露營，依法可處1500元到3000元的罰鍰。

遊客22日深夜在武嶺亭搭帳篷。（圖擷自武嶺即時影像）

太管處副處長林忠杉說，遊客在武嶺亭露營可罰1500-3000元。（太管處提供）

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