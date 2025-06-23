消保處抽驗15件市售桌墊、切割墊 逾半數塑化劑超標

桌墊、切割墊都是常見之事務文具用品；示意圖。（資料照）

2025/06/23 12:45

〔記者林志怡／台北報導〕桌墊、切割墊都是常見之事務文具用品，不少學生或民眾會用來幫助學習或工作，同時保護桌面乾淨、清潔及避免劃傷，但行政院消保處抽驗15件市售桌墊及切割墊，發現多達8件塑化劑含量超標、不符合國家標準，恐造成健康危害，消保處已建議消保處討論，是否將此類商品列為應施檢驗商品。

行政院消保處於今年2月間，在台北市、新北市及桃園市的實體店面及網路商店購樣事務文具用品桌墊及切割墊共計15件，其中品質檢驗結果，有8件塑化劑不符合國家標準CNS 15527的規定，均為含量超標，至於標示查核結果，有5件不符合規定。

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消保處指出，依據國家標準，產品6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過質量比0.1%，但加新企業公司的「4K加大透明軟墊板（超厚）」檢出塑化劑DEHP 39.1%，另一款「40*60公分學生桌墊厚95元」檢出DEHP28.5%，其餘數款塑化劑含量超標的桌墊，也含有DEHP、DINP、DIDP、DBP等物質。

消保處科長王志宏說明，塑化劑可用於軟化材質，讓桌墊更柔軟，因此業者在生產時可能會使用，且目前桌墊、切割墊等不屬於應施檢驗商品，業者自行參考國家標準即可，並未強制要求符合。

王志宏說，這次抽驗發現有較多產品不符合國家標準，消保處已建議標檢局討論，未來是否可將桌墊、切割墊列為應施檢驗商品，標檢局也在4月份擴大市場購樣檢驗，未來可能視檢驗結果繼續討論，且若未來這類桌墊、切割墊商品被列為應施檢驗商品，產品進入市場前就會要求符合國家標準。

對於這次塑化劑含量超出國家標準的品項，王志宏表示，在保護國內消費者健康權益的前提下，已經輔導業者同意並主動進行下架及停止銷售有疑慮的產品，對於標示不符合規定的商品，也由主管機關督促地方政府依法處理，並要求業者儘速改善。

長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海則提到，桌墊本身是塑膠產品，生產時可能會添加塑化劑，這類物質作為環境賀爾蒙，會干擾體內的內分泌表現，可能造成男童女性化、女童性早熟等，且會提高婦女乳癌發生機率，其中又以DEHP危害最大。

因此，顏宗海提醒，雖然民眾使用桌墊產品時，不會直接將塑化劑吃下肚，但若接觸完桌墊表面，沒有清洗手部就直接抓取食物食用，仍可能間接將塑化劑吃下肚，希望主管機關加強把關，民眾平時也要養成用餐前洗手的好習慣。

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