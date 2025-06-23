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    明天起平日上班尖峰時段 華翠橋進北市多撥1車道

    華翠大橋為雙北市民往返台北市萬華區、新北市板橋區的重要橋樑；圖為北市往新北方向。（記者董冠怡攝）

    華翠大橋為雙北市民往返台北市萬華區、新北市板橋區的重要橋樑；圖為北市往新北方向。（記者董冠怡攝）

    2025/06/23 12:37

    〔記者董冠怡／台北報導〕華翠大橋為雙北市民往返台北市萬華區、新北市板橋區的重要橋樑，其中，北市端銜接艋舺大道，現地雙向各三線道；北市交通管制工程處表示，為了紓解上班通勤尖峰下橋往北市方向車流（目前每小時2000 PCU），明天（24日）起試辦調撥車道，平日上午7點至9點，艋舺大道（艋舺大道336巷至西園路）南向一車道，提供進入北市的車輛通行，提升行車效率；交通規劃科長李薇婷說，政策上路後會先觀察3個月至6個月，再來滾動檢討成效，評估是否延長。

    交工處指出，試辦期間於艋舺大道（華翠大橋至西園路間）增設告示牌，提醒用路人調撥時段，開放艋舺大道336巷至西園路南向一車道，讓左轉車通行，原往北最內側左轉車道，則給直行車行駛，務必遵循現場交通標誌、號誌指示行止。

    新北市交通局專門委員林昭賢認為，艋舺大道調撥車道有助於路口車流紓解，新北將協助於周邊CMS協助顯示交管訊息，並由交控中心持續觀察華翠大橋車流情形，與北市交控保持聯繫。

    6月24日起平日上午7點至9點，艋舺大道336巷至西園路南向1車道，調撥提供進入北市的車輛通行。（北市交工處提供）

    6月24日起平日上午7點至9點，艋舺大道336巷至西園路南向1車道，調撥提供進入北市的車輛通行。（北市交工處提供）

    試辦期間於艋舺大道（華翠大橋至西園路間）增設告示牌；圖為6月23日畫面，尚未實施調撥車道。（記者董冠怡攝）

    試辦期間於艋舺大道（華翠大橋至西園路間）增設告示牌；圖為6月23日畫面，尚未實施調撥車道。（記者董冠怡攝）

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