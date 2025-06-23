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    畜試所研發水洗塔 促沼氣更純化

    沼氣經水洗塔純化後貯存於紅泥沼氣袋。（畜試所提供）

    沼氣經水洗塔純化後貯存於紅泥沼氣袋。（畜試所提供）

    2025/06/23 12:29

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國內許多畜牧場將廢水厭氧發酵後的沼氣收集利用為綠色能源，為提升沼氣利用效益，農業部畜產試驗所研發沼氣水洗塔，以單乙醇胺當吸收液，可將脫硫沼氣中二氧化碳濃度降低至5%以下，提升甲烷濃度達90%以上，大幅增加沼氣的熱值與可利用價值。

    國內畜牧業廢水大多採用三段式廢水處理系統，畜試所表示，廢水的厭氣處理過程中會產生沼氣，沼氣是具可再生性的生質能，其主要成分是甲烷（50~70%），其次是二氧化碳（20~30%），還有少量的硫化氫等雜質，若未經處理而直接利用，易使管線與設備腐蝕損壞，增加維修成本且降低沼氣利用意願，目前歐美等國在利用沼氣時，已進一步將沼氣純化提升甲烷濃度，達到天然氣等級，進而取代石化燃料，用於發電、燃料或化學工業的可再生原料。

    畜試所指出，目前國內沼氣僅經脫硫處理，並不會改變甲烷與二氧化碳濃度，且無助於提高沼氣熱值；只要再經過一道純化處理後，就可大幅提升甲烷濃度，該所研究結果顯示，沼氣中二氧化碳經單乙醇胺吸收後，濃度可低於5%，甲烷濃度則可提升達90%以上，顯著增加沼氣的熱值與可利用價值，同時增進沼氣貯存量。然當吸收液飽合時，亦可利用加熱方式，將吸收液再生重複使用，降低操作成本，也進一步減少碳排放。

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