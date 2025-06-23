社頭火車站停車費「半小時30元」！鄉民怒吼：比高鐵還貴，政府搶錢？

圖左是業者施工完公告停車半小時30元；圖右是同一告示牌，價格被人用紅紙貼住。（記者顏宏駿攝）

2025/06/23 12:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭火車站因汽車停車位不足，站前約200公尺有一塊「公園及停車場」用地，社頭鄉公所有意委託民間業者作為收費停車場，傳出業者開價半小時30元，「打破南彰化停車行情」，民眾抱怨「鄉下地方，為什麼收都市價格？」、「把鄉民當肥羊宰」。公所擔心民怨擴大，緊急用紅紙貼住「收費價格」。公所表示，該停車場的營運時間和收費標準還要再研擬。

這塊停車場約2、300坪，屬於都市計畫內之「公園暨停車場用地」，多年來成為附近居民的「免費」停車場，但上週五公所委託民間停車業者進場施工，民眾才知「免費停車福利」恐要告終。

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但引起最大爭議的是停車告示牌公告「半小時 30元」，相當於車子停上一天（24小時）就要1440元，民眾直呼「政府搶錢！」、「把鄉民當肥羊！」民眾怨聲四起，有人說，南彰化最熱鬧的員林市，路邊停車1小時才20元，假日有不少觀光客的北斗鎮停1天才40元，就算高鐵站，停一天也才100元，社頭是鄉下地方，採「超高收費」實在說不過去，且停這裡的都是「在地人」，「公有地提供給鄉民停車」是公所回饋鄉民，除非火車站停車違規已惡化到警方都難以處理，再實施行收費不遲。

但也有民眾說，使用者付費，停車收費，理所當然，但費率可以再研議。

目前「半小時 30元」已用紅紙貼住，社頭鄉公所表示，該停車場的營運時間和收費標準還要再研議、討論，目前尚未定案。

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