關心雙薪家庭育兒難題 新北青年團隊獲全國商業個案大賽季軍

代表新北市政府的出賽的團隊「造橋鋪路」，以「育兒深呼吸－臨時托育體制優化計畫以新北市為例」為題，獲得季軍。（新北青年局提供）

2025/06/23 12:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕「ATCC全國大專院校商業個案大賽」全國決賽落幕，歷經四個多月賽程，代表新北市政府的出賽的團隊「造橋鋪路」以「育兒深呼吸－臨時托育體制優化計畫以新北市為例」為題，獲得季軍。新北青年局將引介提案青年到各局處，期待構想落地實現。

青年局表示，新北市政府代表隊「造橋鋪路」由五位來自台灣大學與政治大學的大一學生組成，從39個團隊脫穎而出，最終在決賽舞台大放異彩，贏得本屆季軍，表現備受矚目。

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青年局指出，「造橋鋪路」團隊成員李宥儀、易昀、楊玉鉁、梁芯瑜、蔡瑋恩是大一新鮮人，他們卻深入觀察社會少子化困境下，雙薪家庭面臨嚴峻的托育挑戰。團隊透過4個月時間，設計出一套從「資訊整合」、「服務透明化」到「點數試用推廣」的優化方案，並透過網站與APP整合、保母評價系統、服務品質標示等機制，建立更透明的托育媒合服務。

「造橋鋪路」團隊成員表示，當照顧不再是負擔，育兒家庭的需求真正被看見，父母們才能大口深呼吸。

青年局長邱兆梅指出，青年敢於觸碰現實難題、也願意站在市政視角思考解方，這是最希望看到的公共參與姿態，青年局將引薦本屆提案青年給新北市各相關局處，讓學生的創意不止於舞台，而能期待在城市中落地實踐。

「造橋鋪路」團隊由五位大一學生組成，是本屆最年輕團隊之一，（由左至右）楊玉鉁、梁芯瑜、易昀、李宥儀、蔡瑋恩。（新北青年局提供）

「造橋鋪路」團隊發現，現行臨時托育制度雖已存在，卻因資訊分散、媒合不易及信任感不足等問題，難以滿足育兒家庭需求。（新北青年局提供）

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