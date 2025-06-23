「星際堡壘」塗繪啟用 竹北邀小朋友暑假來玩「星際跳島集遊趣」

新竹縣竹北市公所打造的星際系列遊戲場，隨著第6座深耕公園「星際堡壘」的啟用，正式結束！（記者廖雪茹攝）

2025/06/23 12:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所打造的星際系列遊戲場，隨著第6座深耕公園「星際堡壘」的啟用，正式結束！暑假即將到來，市公所今起推出「星際跳島集遊趣」活動，邀請親子循遊戲規則完成探索任務，7月12日可在水圳公園「竹北好市市集」服務台，兌換限量「購物推車」或「精油洗沐組」好禮二選一，詳情請參閱官方臉書粉絲專頁。

竹北市光明十街深耕公園新設的「星際堡壘」，有迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台，宛如通往宇宙核心的指揮艙；設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。

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竹北市長鄭朝方表示，由公所投入300萬元經費翻新的「星際堡壘」，是星際系列的第6座遊戲場，也是今年竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」的延續。活動以「藝術走入日常」的理念，催化民間社團發揮創意與想像提案，並結合在地居民共同延續這股「翻玩」力量，除了「畫我竹北」繪畫活動外，還有重頭戲「我的星際我來畫」遊具塗繪活動。

放暑假前，「星際堡壘」由在地的中崙里長李金對與社團，號召居民舉辦繪畫活動熱鬧啟用，開放讓孩子在遊具上發揮創意塗繪，為遊戲場注入視覺記憶，也完成了星際系列遊戲場的最後拼圖。鄭朝方說，期藉此讓孩子放下3C走出戶外，與公共設施有了情感的連結，未來小朋友會懂得愛惜遊具。

竹北市公所同步推出「星際跳島集遊趣」活動。參與辦法：（一）民眾分別於三區至少各一處完成星際遊具拍照，照片需明顯看出場域，且親子同時入鏡，三區分別為東區：兒五高鐵公園星際天體、生肖公園星際戰艦；西區：新工公園星際航站、深耕公園星際堡壘；城區：節氣公園星河之夢、蔬果公園土航環線。（二）於臉書或IG打卡，附上3張照片及貼文，例如「我在深耕公園的星際堡壘站，快點來玩吧！ #深耕公園-星際堡壘」等。完成以上動作將可兌換限量好禮二選一。

竹北市光明十街深耕公園新設的「星際堡壘」，有迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台，宛如通往宇宙核心的指揮艙。（記者廖雪茹攝）

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