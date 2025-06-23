國家汪汪隊9月起推執勤犬保險 明年元旦全數強制納保

執勤犬超級可愛，但值勤犬通常都是在工作中，民眾可遠遠觀察，千萬不要自行上前撸狗，打擾值勤犬工作。（記者楊媛婷攝）

2025/06/23 12:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國守護國家的執勤犬共有292隻，協助檢疫、緝毒、搜救、偵蒐、維護治安、守護邊境，農業部長陳駿季今（23日）宣布，南山產物保險願打造涵蓋門診、手術、住院、喪葬費用，也排除戰爭天災等不保事項等專屬保單，9月起將全面納保，每隻每年逾1.3萬元保費由農業部全額負擔。

這群服務於公部門的執勤犬，是護國安民的國家汪汪隊，陳駿季表示，國內產險公司雖有推出寵物保單，但保險公司認為值勤犬非寵物，因此未被列為納保對象，執勤犬不僅要受嚴格的訓練，工作環境更是高壓高風險，例如搜救犬就是在天災發生後，必須在最短時間找出埋在瓦礫堆中的倖存者。

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陳駿季表示，過去因法規制度不夠完備，執勤犬缺乏完善保障，隨總統賴清德去年520上任後，將提升動物福利列為政策，農業部修正「政府部門值勤犬照護管理規則」，增訂執勤犬強制納保規定，也推出農業ESG媒合方案，和南山產物保險公私協力促成首張政府執勤犬保單，保費金額則以過去執勤犬年平均門診、住院、喪葬等費用1萬3374元元為準，9月時開放志願投保，明年元旦起強制納保，農業部將全額負擔政府部門執勤犬的所有保費，陳駿季進一步指出，許多執勤犬年老後會退休，未來第二階段將健全執勤犬退休後福利保障，至於民間自行培訓的執勤救難犬等保單也會研議，也會考慮補貼部分保費。

南山產物保險總經理林宜孝說明，公部門執勤犬保1年最高可理賠5次門診，每次1200元，住院則是每次理賠5千元，手術費用則是6萬元，喪葬理賠則為5千元。

台灣工作犬發展協會理事長關心羚表示，過去保險公司因執勤犬非寵物，拒讓執勤犬投保寵物險時一度非常沮喪，認為這些執勤犬其實是守護台灣人的超級英雄，應該要有更好的保障，本身也是獸醫師的她指出，如救難犬等執勤犬因為常在瓦礫或土堆行走，常會有切割傷，加上必須專注搜索，也常有中暑情況，若是戰爭發生，軍犬的呼吸道也容易受傷，樂見農業部執勤犬全面納保。關心羚也盼農業部盡速讓退休執勤犬福利更健全，尤其執勤犬退休後因為年歲高加上身體狀況不一定很好，難被寵物保險納保，部分退休執勤犬罹癌後醫藥費高昂，飼主難以負擔下，目前都是由協會募款支應。

關心羚進一步指出，在身心障礙保護法規定下，公共場所導盲犬都可出入，但執勤犬因沒有相關法規，常被公共場所甚至政府大樓、捷運等都被拒絕出入，目前僅鶯歌新北美術館歡迎值勤犬進入，盼未來執勤犬也能比照導盲犬，可出入公共場所。

執勤犬非常帥氣，因為必須就民眾於危難，性格必須帶點大膽犯難的精神。（記者楊媛婷攝）

執勤犬工作中，請勿打擾。（記者楊媛婷攝）

農業部長陳駿季（左）和南山產物保險總經理林宜孝宣布推出公部門執勤犬保單。（記者楊媛婷攝）

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