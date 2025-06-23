屏東觀星音樂會受歡迎 8月雷鬼音樂夜陪你觀星 6/25報名

國際雷鬼樂團 Higher Rootz將於8月16日、17日在恆春鵝鑾鼻燈塔草原演出。（屏東縣政府提供）

2025/06/23 11:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦「來恆春擁抱宇宙」系列活動，將於8月16日、17日下午5時起，在鵝鑾鼻燈塔草原推出「Higher Rootz 夏季星空世界音樂會」，結合世界音樂、草地瑜伽、專業星象導覽與親子互動，6月25日開放線上報名，邀請旅人走進最適合仰望星空的南國海角，共度一場療癒身心的夏夜盛會。

屏東縣府文化處說明，國際雷鬼樂團「Higher Rootz」由來自非洲、美洲、英國的音樂家組成，長駐台灣，他們將非洲豐富音樂傳統與雷鬼節奏完美融合，音樂充滿生命力、感染力，超越語言障礙、打破文化界線帶來一場既能搖擺身體、也能啟發心靈的夏夜音樂饗宴。

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除了音樂主舞台，延續「來恆春擁抱宇宙」觀星熱潮，邀請屏東星空大使施世治率領天文協會，提供專業望遠鏡導覽解說，陪伴民眾一同觀星。現場並舉辦星空有獎徵答活動，答對者還有機會獲得神秘小禮物。

屏東縣政府表示，延續5月「春之星空野餐親子音樂會」廣獲好評的熱烈氣氛，一連兩場夏季星空世界音樂會，活動免費參加，每場限額500人，6月25日中午12時起開放網路線上預約報名，事先報名才能使用天文望遠鏡，報名請關注屏東縣政府文化處臉書專頁與活動專屬網站「來恆春擁抱宇宙」。歡迎來自各地遊客一起在南國的星空下享受音樂、輕鬆搖擺，擁抱最chill的夏日回憶。

國際雷鬼樂團「Higher Rootz」由來自非洲、美洲、英國的音樂家組成。（屏東縣政府提供）

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