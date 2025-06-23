國家人權館「兒童人權主題活動」暑假登場 關注全球孩子生存困境

人權館第四季兒童人權主題教育活動暑假登場，搭配「人權繪本小小圖書館」的閱讀與闖關遊戲，邀請親子一同透過故事來認識兒童人權。（國家人權館提供）

2025/06/23 11:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕國家人權博物館「兒童人權主題活動」將於暑假（7月1日至8月31日）登場，以「凝視世界的兒童，點亮希望之光」為題，在景美園區服務中心閱覽室舉辦繪本展覽、故事導讀、趣味闖關遊戲與兒童人權繪本創作營等活動，探索當代兒童的生存困境與人權議題。

國家人權博物館表示，「每6個兒童，就有1人生活在極端貧困中；每7個孩子，就有1人無法就學」，主題書展精選《戰爭，不是我的遊戲》、《旅程》、《我是泰迪熊奧圖》、《世界的孩子上學去》、《馬拉拉和伊克巴勒》等國際繪本，讓大家看見世界各地的兒童們如何面對生存困境，也看見兒童們不分國界的共同願望：被傾聽、被尊重、被愛與被保護。

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博物館指出，「人權繪本小小圖書館」將於8月23日與24日舉行，透過繪本導讀及趣味闖關遊戲，引導親子認識世界各地的兒童們面臨的困境，一同探索生存權、受保護權、發展權與參與權等四大基本權利；同日下午將舉辦「兒童人權繪本創作營」，插畫家林小杯將解析繪本創作歷程，並帶領孩子們一同賞析人權繪本、創作屬於自己的「人權繪本」。

博物館說明， 為吸引不同年齡層的孩子，家長可依據小孩的年齡（3至6歲、7歲以上）選擇合適的時段，參加者有機會搶先閱讀林小杯的人權主題繪本創作《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》。詳情請參閱國家人權博物館官網與臉書公告。

國家人權博物館「兒童人權主題活動」將於暑假登場。圖為兒童創作工作坊活動照，利用壓克力顏料、氣泡布和棉花棒，繪製出風景各異、獨一無二的「流動森林」作品。（國家人權館提供）

國家人權博物館兒童人權學習基地探索全球兒童的處境與韌性，進而認識兒童權利的核心價值與當前的迫切需求。（國家人權館提供）

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