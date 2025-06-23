中東地緣政治風險升溫 行政院：掌握油價波動

行政院今（23）日表示，近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。（資料照）

2025/06/23 11:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕美軍空襲伊朗境內3座核設施，引發國際情勢緊張，能源市場高度戒備。行政院今（23）日表示，近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。

行政院指出，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，行政院長卓榮泰於19日院會指示，請副院長鄭麗君督導行政院「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。鄭麗君已於20日邀集行政院「穩定物價小組」相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

請繼續往下閱讀...

行政院說明，為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今年9月底。今年以來，國內物價漲幅呈逐月減緩，今年1至5月平均CPI年增率為2.04%，今年5月更降至1.55%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法