聖帕颱風上午生成！對台無直接影響 週末恐再有熱帶系統發展

今日高溫預測。（圖由中央氣象署提供）

2025/06/23 10:59

〔記者林志怡／台北報導〕今年第2號颱風「聖帕」於今日上午8時生成，中央氣象署指出，聖帕颱風將直接往日本前進，對台灣並無直接影響，但台灣南方至菲律賓東方海面在週末至下週初期有機會出現熱帶系統，後續有待觀察，本週則將維持午後雷陣雨為主的天氣型態，且各地高溫普遍可達32至33度以上。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，未來數日台灣仍將維持高溫、悶熱的天氣型態，今明2天西半部地區白天氣溫普遍可達33至35度，東半部地區也普遍有32至33度，另中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷有機會出現36度或以上高溫，民眾外出務必注意補充水分，慎防中暑。

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降雨方面，今明2天降雨型態類似，以山區午後雷陣雨為主，但受到環境風向影響，有機會往大台北、東北部平地發展，中南部地區在清晨至上午則需注意零星降雨；週三因環境風向改變，午後雷陣雨會轉往桃園以北、中南部地區擴展。

謝佩芸說，週四過後因南方雲系靠近台灣，造成水氣增加、降雨機率提高，南台灣容易有局部短暫陣雨，清晨至上午中部也有局部短暫雨，其他各地午後雷陣雨容易發展，且雨區有機會擴及各地平地。

此外，今年第2號颱風「聖帕」已在今日上午8時生成，謝佩芸指出，聖帕颱風距離台灣非常遙遠，且未來預計直接往日本南方移動，並在過程中逐漸減弱，對台灣並無直接影響，且對日本的影響程度也有限，若有規劃前往日本旅遊的民眾，後續仍可留意颱風訊息。

謝佩芸也提到，目前台灣位於高壓區，南方海面至菲律賓東方海面屬低壓環境，預計週末至下週初期有機會出現熱帶系統發展，但由於預報時間較遠，後續情況還需視環境情況而定。

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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