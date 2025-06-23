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    新北大漢溪夏荷盛開 賞荷攻略一次看

    荷花不只具觀賞價值，根系可以吸附和分解水中的污染物，具淨化都市水質的功能。（新北高灘處提供）

    荷花不只具觀賞價值，根系可以吸附和分解水中的污染物，具淨化都市水質的功能。（新北高灘處提供）

    2025/06/23 11:32

    〔記者陳奕劭／新北報導〕盛夏將至，正是荷花綻放的季節，大漢溪沿岸多處濕地已盛開荷花。新北市高灘地工程管理處預估，今年荷花花期將綻放至8月，邀請民眾趁暑假期間至大漢溪濕地安排賞荷之旅，欣賞荷花搖曳、倒映水面的生姿，見證夏日濕地限定美景。

    新北市高灘處長黃裕斌表示，從大漢溪上游的樹林鹿角溪人工濕地到下游的板橋浮洲與新海濕地，皆可見荷花盛開倩影，荷花不只具觀賞價值，根系可以吸附和分解水中的污染物，具淨化都市水質的功能，更是許多生物的棲息地。

    他指出，民眾賞花請留意自身安全，勿隨意採摘池內植物。歡迎大家假日化身「追荷旅人」，騎乘單車順著大漢溪生態綠廊悠遊賞花。詳情可洽詢華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，了解大漢溪人工濕地的故事。

    攝影愛好者吳小姐表示，建議在天氣晴朗的上午9點至11點到濕地拍攝荷花，此時光線柔和、色彩飽和，是最佳賞花與攝影時段。傍晚配合彩霞，荷花搭配澄色的天空，也可拍出令人感動的作品。

    大漢溪溼地夏荷盛開，荷花顏色繽紛多元。（新北高灘處提供）

    大漢溪溼地夏荷盛開，荷花顏色繽紛多元。（新北高灘處提供）

    新海二期人工濕地盛開夏荷，花期將開至8月。（新北高灘處提供）

    新海二期人工濕地盛開夏荷，花期將開至8月。（新北高灘處提供）

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