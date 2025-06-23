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    參訪美加州深度學習 台灣NPDL：看到「相信學生的教育系統」

    我國教育代表團參訪美國加州洛杉磯Hacienda La Puente聯合學區（HLPUSD）舉辦的C-STEM機器人競賽。（教育部提供）

    我國教育代表團參訪美國加州洛杉磯Hacienda La Puente聯合學區（HLPUSD）舉辦的C-STEM機器人競賽。（教育部提供）

    2025/06/23 10:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕為強化台灣教育與國際接軌，教育部推動「新課綱跨域轉化與深度學習（New Pedagogies for Deep Learning，簡稱NPDL）」，國立與私立校群、台北市校群、新北市校群共組NPDL教育代表團，近期前往美國加州展開深度學習參訪，進行國際跨域教育交流，看到「相信學生的教育系統」。

    代表團員37人，來自3個NPDL校群及顧問小組，另有越南丁善理學校3位教育領導者共同參與。教育部國教署組長黃瀞儀說明，代表團參訪以專題導向學習（PBL）聞名的High Tech High學校體系、聖地牙哥州立大學（SDSU）教育學院，以及深耕NPDL的Hacienda La Puente聯合學區（HLPUSD），透過參訪課堂、觀摩學生成果展示、與教育領導者及師生交流，實地了解當地如何落實深度學習的核心理念與制度設計。

    黃瀞儀表示，洛杉磯的Hacienda La Puente聯合學區（HLPUSD）自8年前即加入NPDL全球網絡，該學區以推動「變革式學習」與「學生成功路徑」為核心，致力於培育具有批判思考力、創造力與責任感的終身學習者；另該學區推動以6Cs全球素養為核心的深度學習課程，涵蓋從幼兒園至成人教育，並結合雙語沉浸式課程、C-STEM電腦科學、多樣化職涯課程與學生倡議型學習等創新實踐。

    此外，代表團赴Sparks Elementary School、Mesa Robles Middle School、Sparks Middle School等校觀課與師生對談，了解學區如何整合教師專業社群、學生表現評估與社區參與，營造高參與及高連結的學習文化。

    國立竹科實中數學老師林怡瑄表示，深刻體會「相信學生的教育系統」展現出的亮眼學習風景；國立花蓮高中英文老師黃雅蕾提到，期待將所見所學應用於台灣教學現場，強化學生面對未來的關鍵能力；國立台南一中主任劉哲夫表示，各校在自主多元精神下營運，學生在合作氛圍中展現學習熱情，而Hacienda La Puente聯合學區推動全區導入NPDL模式，展現教師高度的課程設計自主性與跨領域合作實踐。

    我國的NPDL計畫教育代表團隊近期赴美參訪深度學習基地。（教育部提供）

    我國的NPDL計畫教育代表團隊近期赴美參訪深度學習基地。（教育部提供）

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