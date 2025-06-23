壽山動物園暑假再祭12歲以下免費入園 孟加拉虎及非洲獅7月見面

來自六福村的孟加拉虎「二妞」探索環境。（壽山動物園提供）

2025/06/23 10:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園暑假樂翻天！除了再祭出全國12歲以下兒童免費入園的超值優惠、假日延長開園時間至下午6點半，來自六福村的美洲野牛、孟加拉虎及非洲獅等新成員，也將於7月起正式與民眾見面。

壽山動物園今年暑假準備一系列活動，除了全國12歲以下兒童免費入園、假日延長開園時間至下午6點半（最後售票時間為下午5點半），園區內更設有巨型充氣狐獴裝置藝術，陪伴遊客創造美好回憶；更與台灣昆蟲館攜手打造「蟲林探險」特展，搭配一系列深度講座，帶領大家一同探索昆蟲世界的奧妙。

請繼續往下閱讀...

高雄市觀光局長高閔琳說明，「蟲林探險」特展將台灣昆蟲館內收藏的各式昆蟲，移至動物園的解說教育中心，並於7、8月份的每週六、日，加碼邀請館方人員舉辦多場精彩講座，主題涵蓋「甲蟲王者-世界兜蟲簡介」、「盔甲武士-世界鍬形蟲簡介」、「昆蟲躲貓貓-昆蟲擬態和偽裝」以及「我不是昆蟲-認識節肢動物」等，讓親子能獲得豐富的昆蟲知識。

迎接暑假到來，壽山動物園園區親水廣場也設置「暑假期間限定」的狐獴充氣裝置藝術，讓大門口的迎賓大使狐獴巨大化、萌度也極大化，是親子拍照打卡最佳地點。

園方指出，日前從六福村遠道而來的動物新朋友，包括美洲野牛「阿梅」、孟加拉虎「阿生」和「二妞」，及非洲獅「布蕾」，也預計在7月起正式在園區展場亮相；7月27日上午10點在孟加拉虎展場旁、8月10日上午10點在非洲獅展場旁，將分別由照養老虎及獅子的保育員親自揭秘動物的生活點滴。

壽山動物園將與台灣昆蟲館合作推出昆蟲展。（台灣昆蟲館提供）

來自六福村的非洲獅「布蕾」。（壽山動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法