原民族語單詞競賽全國賽 台東隊南王小學奪季軍

由原住民族委員會主辦的「第10屆原住民族語言單詞競賽全國決賽」，台東南王Puyuma花環實驗小學Semalaw奪瀕危語別組國小組季軍。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/23 11:25

〔記者黃明堂／台東報導〕由原住民族委員會主辦的「第10屆原住民族語言單詞競賽全國決賽」，於6月21日至22日在台灣師範大學舉行，集結全國15個縣市共113支中小學的優秀隊伍共襄盛舉。台東縣今年派出13支隊伍參賽，來自縣內9所國中小學校，為歷年年來最多。經過兩日激戰後，南王Puyuma花環實驗小學Semalaw勇奪瀕危語別組國小組季軍、新興國小-Ｓ＆Ｌ「新」勢力，獲一般語別組國小組八強、關山國中- 關中布農為一般語別組國中組八強。

原住民族行政處指出，此次代表台東參賽的學校包含新興國小、南王國小、利嘉國小、土坂國小、知本國中、卑南國中、海端國中、關山國中與池上國中等9所學校。選手們歷經初賽選拔與密集訓練，在比賽現場展現穩定的語感與反應能力，實力超群，每個都是族語小天才，充分體現日常學習與文化傳承的成果。

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此次隊伍組成成員皆為初次參賽，特別的是新興國小Ｓ＆Ｌ「新」勢力和去年冠軍隊伍屏東縣望嘉勇士隊多次戰成平手，歷經三次延長賽之後又加開特殊延長賽（手寫題）仍旗鼓相當，最終在今日上午的手寫搶答賽，以一題之差與四強擦肩而過；同樣，關山國中關中布農和對手勢均力敵，在今日上午的加開延長賽中最終以一題飲恨止步八強。

縣政府表示，期望透過這場族語競賽，不僅展現台東縣學子在母語學習上的努力成果，更深化了族語的生活應用與文化連結，未來將持續推動族語教育政策與競賽活動，鼓勵更多學校與部落攜手合作，讓族語能夠落實在我們生活中，語言的生命與文化的記憶得以代代相傳。

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