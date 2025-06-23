出生僅12小時新生兒 創下澎湖緊急後送醫療最年輕紀錄

澎湖醫療直昇機後送剛出生新生兒，創下最年輕紀錄。（圖由凌天航空提供）

2025/06/23 10:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣衛生局爭取採購航空用嬰幼兒保溫箱再建功！22日成功後送1名出生僅12小時的新生兒，澎湖縣航空用嬰幼兒保溫箱是在2022年由衛生局長陳淑娟爭取採購以備不時之需，由澎湖縣政府編列經費購買，放置於三總澎湖分院小兒加護病房，已使用第2次，並創下澎湖緊急後送醫療史最年輕紀錄。

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，22日下午晚間6時接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院申請緊急醫療後送至高榮，有1名出生僅12小時的新生兒，因呼吸窘迫需緊急前往台灣本島的醫學中心進行後續治療。

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三總澎湖分院除了增派1名小兒加護病房護理師林怡君隨行，與凌天航空醫護人員共同照護，也出動航空用嬰幼兒保溫箱，確保新生命在後送過程中的安全防護，同時也動用了凌天航空的航空用定量空針幫浦，在飛航途中持續供給藥物。

此次是完成航空用嬰幼兒保溫箱適航認證後第2起使用保溫箱地後送任務，2次執行保溫箱後送任務，都是凌天航空正駕駛劉寶琳，並向航管單位申請目視飛行爭取時間，從澎湖起飛一路切西瓜直入高雄機場，凌天航空下午6時46分從澎湖機場起飛、晚間7時21分高雄機場落地。

凌天航空此次的隨機醫護人員，是負責嬰幼兒保溫箱航空適航認證的測試官陳萬昇主任隨行，陳萬昇表示，在每次的任務執行過程中，都是病患及家屬讓我們學習到更多的經驗，公司將會建制一套「航空嬰幼兒後送流程」供各單位使用，持續優化離島醫療後送品質。

航空嬰兒用保溫箱購置後，第2次使用。（圖由凌天航空提供）

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