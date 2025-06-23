有教師證代理教師無學校可去 澎教產抨擊澎湖教師介聘三大亂象

澎教產出示公文指，澎湖縣教育處要求學校將所有代理教師缺額呈報教育處，並優先開給正式教師介聘，然而卻有學校將缺保留給代理教師再聘，不顧正式教師調動權益。（全教產提供）

2025/06/23 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教育產業總工會、澎湖縣教育產業工會今（23）日質疑，澎湖縣政府教師介聘開缺亂象叢生，澎教產理事長薛亦凡表示，澎湖學校在代理教師再聘作業充滿亂象，部分聘任程序疑似未依教育法規規定，導致學生受教權受影響、教師權益受損，出現「有教師證的代理教師無學校可去」，「沒教師證的代理教師卻繼續留任」不合理現象，呼籲澎湖縣教育處應正視問題，依法行政，確保聘任制度的公平透明。

薛亦凡指出，澎湖縣政府今（2025）年5月14日發出公文，澎湖縣教育處要求學校將所有代理教師缺額呈報教育處，並優先開給正式教師介聘，卻有學校將缺額保留給代理教師再聘，不顧正式教師調動權益，離島正式教師在5月底已經無法有多的選擇可以介聘到本島，此為亂象之一。

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薛亦凡表示，澎湖縣因113學年度教師缺額回歸正常，許多學校編制減少，導致部分代理教師無缺額可續聘，須重新參加甄選，卻出現「有教師證的代理教師無學校可去」，「沒教師證的代理教師卻繼續留任」不合理現象，此為亂象之二。

薛亦凡表示，依「偏遠地區學校教育發展條例」第7條規定，學校若無法甄選到合格專任教師，方可公開甄選聘任代理或專聘教師，但在114學年度介聘作業中，有部分學校未釋出實際缺額，疑似規避正式教師介聘機會，轉而聘任未具教師證之代理教師，疑有違法之虞，此為亂象之三。

薛亦凡指出，根據相關法規，聘期3個月以上的代課、代理教師再聘，須同時符合4項條件：符合學校教學需求、具有合格教師證書、任教期間成績優良、通過學校教師評審委員會審查；而偏遠地區若聘用未具教師證人員，也應具備符合學校「出缺科目之專長」或屬「藝術領域」等法定條件，否則不得任意續聘。

薛亦凡表示，聘任制度若不透明、不依法，將嚴重打擊具資格的合格教師，更危及學生的教育品質，學校不應以「便利性」為由，違規再聘未具資格人員；教育處亦不應消極作為，放任學校互踢皮球、規避監督責任。

澎教產呼籲澎湖縣教育處應立即清查全縣學校代理教師聘任情形，落實依法聘任；各校聘任與再聘作業，應全程公開、透明，避免暗箱操作；優先保障具教師證、成績優良之代理教師的聘任權益；落實學生受教權優先原則，確保合法師資配置。

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