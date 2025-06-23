國際瑜伽日10周年 印度台北協會：瑜伽文化強化台印聯繫

印度台北協會與台北市政府合作，22日在台北市政府中庭響應2025年國際瑜伽日主題「瑜伽齊力，地球一家，健康一體」。（印度台北協會提供）

2025/06/23 10:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕為慶祝國際瑜伽日10周年，印度台北協會（ITA）在台灣各地規劃了一系列瑜伽活動。印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）表示，今年的國際瑜伽日活動意義格外深遠；印度台北協會指出，台灣對瑜伽的擁抱，正積極強化台灣與印度之間的聯繫，讓台印雙方找到更深層的連結，顯著助益雙邊關係，並為全球的和平與和諧運動注入新動能。

印度台北協會指出，今年不僅舉辦瑜伽攝影比賽，邀請民眾捕捉在台灣知名旅遊景點練習瑜伽的優雅瞬間，更與新北市新店區大豐國小合作，為學童量身打造一系列瑜伽課程，在21日國際瑜伽日當天，印度台北協會也與中華民國瑜伽協會，在新北新店馬公體育館共同舉辦瑜伽練習活動，並於22日與台北市政府合作，在台北市政府中庭響應2025年國際瑜伽日主題「瑜伽齊力，地球一家，健康一體」（Yoga for One Earth, One Health），吸引數百名民眾共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

印度台北協會會長葉達夫指出，今年的國際瑜伽日活動意義格外深遠，自聯合國大會（UNGA）2014年宣布每年6月21日為國際瑜伽日後，2015年在世界各地首次共同舉辦慶祝活動，今年恰逢10周年，這項全球性的肯定，是印度總理莫迪（Narendra Modi）積極倡議並推動的豐碩成果。

印度台北協會指出，瑜伽源於印度，如今已超越單純的健身方式，昇華為一座堅實的文化橋樑，隨著瑜伽在全球，特別是台灣的持續普及與熱烈迴響，它創造了一種獨特的共同體驗，深化了台灣民眾對印度文化的理解與欣賞。

印度台北協會表示，台灣現代社會對這項古老印度傳統的擁抱，正積極強化台灣與印度之間的聯繫，透過對身心健康的共同追求，讓台印雙方找到更深層的連結，不僅顯著助益雙邊關係，更為全球的和平與和諧運動注入新動能，這一系列盛大的瑜伽活動，不僅證明瑜伽無遠弗屆的魅力，促進個人及群體的和諧，更深刻體現了「地球一家、健康一體」的宏大精神。

印度台北協會與中華民國瑜伽協會，21日在新北新店馬公體育館共同舉辦瑜伽練習活動。（印度台北協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法