琉璃蟻大軍來襲！攻進八卦山果園、住家 民眾被咬好崩潰

琉璃蟻沿著管線入侵果園與住家，大軍來襲。（縣府提供）

2025/06/23 10:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕「夏至」剛過，天氣持續高溫，彰化縣八卦山沿線鄉鎮市這一個月來陸續傳出蟻害災情。一種體型細小、呈黑色的「疣胸琉璃蟻」（又稱琉璃蟻）大舉出沒，成群結隊攻佔果園、農田、住家、公園等地，造成農損與人身危害，農民與居民苦不堪言。

「人被咬到又痛又癢！」彰化市一名住在荔枝園附近的李姓民眾無奈地說，每到黃昏，琉璃蟻就出現在家門口，孩子被咬得整晚睡不好，連曬衣架都成了蟻窩。

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不少果農也說，目前荔枝開始進入「大出」豐收期，沒想到琉璃蟻大量入侵果樹，與蚜蟲、介殼蟲共生，嚴重干擾採收作業。「一邊採果還得提防被咬，手套也擋不住，皮膚搔癢、紅腫難耐，不但干擾工作，也讓果樹生長受阻，影響產量。」

面對蟻害橫行，彰化縣政府農業處提醒，琉璃蟻雖非農業害蟲，無法適用現行農藥防治，但可以從「斷食源」、「斷路線」兩大原則著手。像是先清除果樹上的介殼蟲與蚜蟲，減少琉璃蟻的蜜露來源，再針對常見路徑如水管、柱腳處噴灑核准的環境用藥，設下阻絕線，阻止牠們入侵。

為協助農民與民眾對抗蟻害，農業處與彰化師範大學林宗岐教授合作，研發無毒環境用藥「速鉤蟻」。雖然過去因琉璃蟻不屬農業害蟲，無法申請農藥登記補助，但好消息是，環境部已同意協助申登，並開放特定區域試驗，一旦核准，就能全面投入使用。

農業處指出，目前國內對琉璃蟻的防治仍缺乏統一權責。農業部只處理造成農損的蟲害，環境部認為應由民眾自防，衛福部也未將琉璃蟻列為傳染病媒介，地方政府難以統一資源調度，防治工作陷入三不管地帶。

因應琉璃蟻肆虐，建議農民可優先從防治琉璃蟻的共生害蟲著手，並加強環境整潔、移除雜物、修剪果樹，減少琉璃蟻棲息環境。針對琉璃蟻常從竹竿、水管等物品爬入室內，民眾可在蟻群活動路徑處使用核准的環境用藥建立阻隔帶，避免蟻害入侵。

專家展示防蟲頭罩及環境用藥使用方式，指導民眾與農民如何自我防護、因應琉璃蟻入侵。（縣府提供）

官員與民代現勘果園，指認琉璃蟻棲地與行經路線，研議改善對策。（縣府提供）

因應琉璃蟻災情擴大，縣府農業處與中央官員、民代一起進入八卦山實地查勘，觀察蟲害發生情形，提醒民眾提高警覺。（縣府提供）

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