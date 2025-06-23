通往台17線要道 高雄彌陀這條路從4公尺拓寬為18公尺通車了

彌陀區中正西路150巷拓寬為18公尺寬計畫道路，已完工通車。（工務局提供）

2025/06/23 10:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄彌陀區中正西路150巷是通往台17線及市道186線的交通要道，市府工務局進行道路拓寬工程，從4公尺拓寬為18公尺，經過1年半施工，目前已完工正式通車，便利濱海地區的交通路網。

彌陀區中正西路150巷緊鄰彌陀公園，位於彌陀鬧區，但4公尺寬混合車道使用不便，市府向中央爭取經費進行開闢工程，於前年11月動工，改建為18公尺寬計畫道路。

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高雄市工務局新工處今（23）日指出，開闢工程西起中正西路，東端銜接中正路及鹽埕大路，將原有河道加蓋施作排水箱涵，並結合兩側4米寬都市計畫道路，拓寬為216公尺長、18公尺寬計畫道路，是通往台17線及市道186線等交通要道。

新工處強調，施作工程將原有鹽埕大排明渠，改建為雙孔箱涵，結合人本交通概念增設兩側1.5公尺寬人行道，除改善居住環境、活化彌陀公園周邊機能外，也有效提升彌陀區彌靖、鹽埕、光和社區的交通路網。且配合濱海聯外道路開關，未來將可串連台17線沿海地區，縮短南、北高雄交通路程。

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