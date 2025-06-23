弱勢免驚！高醫募集獎助學金 扶助54名醫療科系生

高醫攜手家扶基金會，齊心助學弱勢學子勇敢追夢。（高醫提供）

2025/06/23 10:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院近日發起院內愛心募款活動，獲181位醫師、護理、醫事、行政等各職類員工共同響應，募集獎助學金捐贈予家扶基金會南高雄中心、北高雄中心及屏東中心所扶助就讀醫療相關科系的54位弱勢學生，幫助他們減輕經濟壓力、安心就學。

高醫院長王照元表示，我們深信教育是改變命運的關鍵，尤其對弱勢家庭的孩子更是如此，希望透過實際行動，支持弱勢學子的教育夢想。這次的助學行動由院內主動發起，員工踴躍參與，展現高醫團隊在專業服務外，也踐履對人才培育與弱勢關懷的承諾。

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獲得獎助學生中有許多動人的故事。就讀五專醫檢科1年級的「小麗」來自屏東單親家庭，父親因意外截肢後改裝義肢，目前任職於螺絲帽工廠，收入受限於體力與訂單波動，家中經濟長期不穩定，小麗與妹妹從2016年起接受家扶中心扶助。

原本對醫檢不熟悉的小麗曾想選讀外語，但在父親鼓勵下轉向醫事領域，靠著家扶中心提供的數位家教補強化學基礎，如今逐漸適應課程內容對實驗課產生興趣。申請到獎學金後，小麗不僅能減輕家庭壓力，她更希望未來考取證照後順利就業，讓父親不再辛苦並回饋社會。

另一位就讀五專醫技科3年級的受助學生「小帥」，父母早年離異，由領有身障手冊的母親獨力扶養。家庭仰賴母親微薄的會計收入及社會補助維生，生活十分艱難。去年暑假小帥曾入選學校安排的澎湖打工體驗，前往當地機構協助長者用餐、復健、陪伴等，這段經歷不僅增進了他的人際互動能力，也讓他更加珍惜自己所擁有的資源。雖然升上3年級後課業壓力更大，小帥仍努力自學、堅持不懈，只為不辜負母親多年辛勞，並期許自己未來能在醫療領域發揮所長。

高醫副院長程廣義表示，本次捐助對象為來自資源相對有限的家庭，但始終懷抱熱忱、努力在醫事領域中學習成長的學子。透過醫院同仁點滴的善款，小額匯聚成大愛，為孩子們的求學之路提供一份安定與希望，也為醫療產業注入新血。

家扶基金會也強調，醫事類科系學生在就學階段往往面臨高額的教材與實習支出，感謝高醫員工共同集結的信任與資源挹注，這筆獎助學金不僅在物質上提供協助，更是一份心靈的支持，讓學生們知道，在追夢的路上，他們並不孤單。

家扶基金會南高雄家扶中心協助將高醫獎助學金提供給就讀醫療相關學系的黃同學（右）。（高醫提供）

家扶基金會屏東中心協助將高醫獎助學金頒發給就讀醫療相關學系的弱勢學子。（高醫提供）

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