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    原民會族語單詞決賽競爭激烈 784人參賽創新高

    圖為原民會副主委鍾興華。（資料照）

    圖為原民會副主委鍾興華。（資料照）

    2025/06/23 10:12

    〔記者林曉雲／台北報導〕原住民族委員會舉辦第10屆族語單詞競賽全國決賽成績出爐，全國113隊、784名選手競逐桂冠，參賽人數創新高。原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu表示，為完善營造原住民族語言友善環境，除了鼓勵每位學生持續學習族語，也會持續落實「原住民族語言發展法」及推動「國家語言整體發展方案」，永續傳承族語。

    各組賽事激烈，一般語別國小組由高雄市桃源區興中國小、屏東縣來義鄉望嘉國小並列冠軍；一般語別國中組由桃園市羅浮高中國中部取得冠軍、新竹縣立尖石國中獲亞軍；瀕危語別國小組今年有17隊報名，苗栗縣東河國小、高雄市桃源區興中國小取得冠、亞軍；瀕危語別國中組則由苗栗縣立南庄國中、新竹縣立竹東國中取得冠、亞軍。

    另在示範賽部分，國小組由高雄市桃源區興中國小、屏東縣霧台鄉霧台國小和屏東縣來義鄉望嘉國小並列冠軍；國中組由苗栗縣南庄國中、高雄市那瑪夏國中和屏東縣瑪家國中並列冠軍。

    鍾興華Calivat．Gadu表示，原住民族語言單詞競賽已辦理10年，每年至少有來自全國600位以上的原住民學生參與競賽，是原民會透過族語競賽達到族語傳承目的之重要賽事之一，本屆為歷年參賽隊伍及競賽選手最多，共計784人參賽，賽事特別激烈，原民會未來將持續透過各類族語競賽活動，擴大帶動各級學校傳承及學習族語的風氣。

    一般國小組冠軍興中國小-haising及望嘉勇士隊、季軍霧台國小拉布灣隊及霧台國小百合花隊；一般國中組冠軍羅浮高中國中部、亞軍新竹縣尖石國中、季軍瑪家國中北排灣語及花蓮秀林國中Sisil祖靈鳥；瀕危國小組冠軍walo’勇者隊、亞軍興中國小-Rʉhlʉcʉ、季軍台東縣南王Puyuma花環實驗小學Semalaw；瀕危國中組冠軍苗栗縣南庄國中獵豹隊、亞軍夏天曬黑．賽場嚇人、季軍吉納達望。

    示範賽國小組冠軍望嘉勇士隊、榮耀霧台隊、興中國小-Rʉhlʉcʉ，國中組冠軍瑪家國中北排灣語隊、那瑪夏國中、苗栗縣南庄國中黑熊隊。

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