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    以AI打造線上瑜珈平台 台科大國際團隊Myogai獲銀牌

    台科大國際團隊Myogai參與智慧創新大賞，Valer Vanco（左起）、Dale Neal、Andres Britez、Luis Manzanero。（台科大提供）

    台科大國際團隊Myogai參與智慧創新大賞，Valer Vanco（左起）、Dale Neal、Andres Britez、Luis Manzanero。（台科大提供）

    2025/06/23 09:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學創新育成中心，致力於扶植學生創新創業，其中，由貝里斯、巴拉圭及斯洛伐克籍學生組成的國際團隊Myogai，以人工智慧AI為核心技術，打造線上瑜珈平台，獲得經濟部2025智慧創新大賞銀牌。團隊成員Andres Britez 表示，每次參展或進行商業洽談時，都自豪地說：「我們是來自台灣的國際新創團隊。」

    Myogai成員包括台科大資訊管理系博士生貝里斯籍Dale Neal、MBA、巴拉圭籍Andres Britez、MBA畢業生斯洛伐克籍Valer Vanco、以及貝里斯籍在台工作近5年的Luis Manzanero等4人。

    台科大育成中心表示，Myogai 是全球首創結合AI與瑜珈教學的平台，透過即時影像辨識與資料模型訓練，讓使用者在瑜珈練習過程中開啟鏡頭，即可即時獲得精準的動作回饋與指導，這項技術不僅提升練習者效率，也強化瑜珈教師教學品質，為線上教學帶來嶄新突破。

    發想人Dale Neal表示，最初是為了參加機器人大賽而構想出追蹤人體動作的技術，隨後逐步轉型為專注於瑜珈姿勢優化的AI平台。團隊補充，早期操作介面即利用Google的開源工具，再透過程式語言從事進一步開發與優化。

    Dale則表示，台科大育成中心是關鍵推手，從公司設立的法務協助、參賽策略指導，到產業鏈與創業生態系的連結，提供堅實的後盾，沒有學校的支持，很難走到今天，而團隊的溝通與尊重是合作中最重要的元素，每個人都專注自己的責任領域，討論時保持開放與理性，維持團隊運作順暢。

    Myogai 拿下經濟部2025智慧創新大賞銀牌等獎項，Valer Vanco 表示，參賽成功關鍵在於清楚知道「自己在做什麼」與「吸引評審目光的賣點」，每個比賽都有核心關注點，應有策略地呈現產品優勢與團隊特色。

    目前Myogai為免費開放平台，用戶註冊帳號後即可使用，未來版本將納入更多瑜珈動作序列，並考慮與台灣及海外瑜珈聯盟合作，採取小額訂閱模式進行營運升級。

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