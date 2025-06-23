百名國際志工探索六龜新開部落 驚艷山茶文化

國際志工親手為六龜新開社區長輩奉上一杯溫暖的山茶，體會人與人之間的深厚情誼。（高市農業局提供）

2025/06/23 09:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜新開部落「暑期國際志工農村探索營」，今年吸引近百名美日等國大專生參加，親身體驗泡茶禮儀，並為社區長輩奉上一杯溫暖山茶，與在地新發國小共創一場教育與文化深耕的夏日漫遊行動。

高市農業局推動「區域整合根留農村活動計畫」，透過青年創意與國際志工參與，讓農村旅遊不再是走馬看花，而是文化的深度體驗、情感交流與知識傳承的場域。

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樹德科技大學NPO中心主任曾英敏表示，六龜新開部落自2022年推出國際學生體驗營活動，即廣受各國青年學生青睞，至今已有300多名國際大專生共襄盛舉，今年有來自美、日、歐洲和東南亞等國近百名大專生參加，預計暑假舉辦3梯次，每梯次為期4天。

農業局表示，今年首梯次活動聚焦六龜山茶，安排專人導覽解說六龜山茶的發展歷史與特色，並實際體驗泡茶禮儀，透過品評練習，將最美好的滋味融入世代交流中，由國際志工親手為社區長輩奉上一杯溫暖的山茶，體會人與人之間的深厚情誼。

志工們也走入社區新發國小，與學童展開一場「山茶童行．校園裡的陪伴共創」溫馨互動，活動以山茶為主軸，分組進行四格漫畫創作、AI應用教學、雙語口說訓練和體育共玩課程，並以「我是一顆山茶種子」、「茶葉的冒險之旅」等，運用ChatGPT生成故事內容與圖像，透過「看圖說故事」及英語表達練習，共同創作專屬的茶園世界。

高市農業局長姚志旺表示，新開部落透過國際交流，結合人文、地景與產業資源，設計多元的志工服務與農村體驗，讓社區長者、學童與國際志工都能在這場交流中受益，7、8月另有二場以「部落綠色照顧」及「部落手感經濟」主題梯次，持續讓六龜農村在夏日綻放熱情與希望。2025國際志工農村體驗營報名詳情請見：http://www.volunext.org。

高雄六龜新開部落「暑期國際志工農村探索營」，今年吸引近百名美日等國大專生參加。（高市農業局提供）

六龜新開部落「暑期國際志工農村探索營」今年首梯次活動聚焦六龜山茶。（高市農業局提供）

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