遊日注意！第2號颱風「聖帕」今上午生成 估撲關東地區

日本氣象廳觀測顯示，第2號颱風「聖帕」生成，目前位置距日本東京約1330公里，未來可能登陸或擦過關東地區。（圖擷自日本氣象廳）

2025/06/23 09:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）環境維持西南到偏南風環境，仍屬於晴午後多雲雷陣雨的天氣型態，午後主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區；而原先在日本南方的熱帶性低氣壓已於上午增強為今年第2號颱風「聖帕」（Sepat，馬來西亞提供，淡水魚）預計將往日本移動，對台不會有直接影響。

天氣風險分析師薛皓天表示，今各地有35度以上高溫機會，大台北地區、西半部及東半部內陸地區須注意，午後大台北地區、東半部及西半部近山地區，須注意午後雷雨所帶來的偶較大雨勢；預估明後兩天（24、25日）仍維持類似的天氣型態，白天仍有35度以上高溫出現。中南部地區清晨至上午仍有零星短暫雨機會，午後大台北、東半部及山區仍有局部雷陣雨，須注意偶較大雨勢發生。

請繼續往下閱讀...

週四（27日）環境風向維持東南到偏南風，預估南海至巴士海峽有熱帶擾動接近台灣，南部地區水氣增多，轉多雲有短暫雨天氣，其餘地區維持晴午後多雲雷陣雨天氣，午後雷雨區擴大，降雨範圍可能更廣。

日本氣象廳觀測顯示，第2號颱風「聖帕」生成，目前位置距日本東京約1330公里，未來可能登陸或擦過關東地區；薛皓天表示，預計將往日本移動，且增強能力有限，不過要注意的是月底在關島附近的熱帶擾動發展，依預報顯示預估在7月初期有形成颱風機會，各模式預測路徑分歧很大，目前仍有5天以上差距，是否對台灣有所影響仍需持續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法