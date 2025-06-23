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    台東「最美星空」音樂會6/24蘭嶼登場 達悟歌手族語演出

    「2025台東最美星空音樂體驗活動」24日將在蘭嶼椰油國小舉行。圖為蘭嶼仰望銀河美景。（圖由台東縣政府提供）

    「2025台東最美星空音樂體驗活動」24日將在蘭嶼椰油國小舉行。圖為蘭嶼仰望銀河美景。（圖由台東縣政府提供）

    2025/06/23 09:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕「2025台東最美星空音樂體驗活動」將於24日跨海前往蘭嶼椰油國小舉行，邀請達悟族創作歌手謝永泉（Syaman Macinanao）與在地樂團 Pongso No Tao 演出，謝永泉全場將以達悟族語演唱，帶領觀眾享受蘭嶼最美星空與在地文化的夏夜，縣府歡迎全國民眾到台東蘭嶼享受最棒的島嶼音樂假期。

    交通觀光發展處表示，為了讓更多人認識台東達悟族文化，最美星空音樂體驗活動-蘭嶼場特別邀請謝永泉以全達悟族語演出，演唱曲目包括金音獎肯定的「akokey 親愛的妳好嗎」與最新專輯「netneten a mazovo 快快長大」中的多首作品，唱出一位父親對文化與孩子的深情囑咐，也唱出這座島嶼的文化底蘊。

    縣府說，Pongso No Tao 樂團則是由5位在地青年組成，帶來多首自創作品與耳熟能詳的改編歌曲，包括「稻香」與「夜空中最亮的星」，青年的歌聲，搭配蘭嶼的海潮音與風聲，將勾起觀眾共鳴與回憶，為整場演出譜寫出最溫暖的感動。

    活動並同時安排星空導覽老師帶領大眾辨認星座、聆聽星星背後的神話與文化故事，遊客將可躺在草皮上，昂首欣賞蘭嶼的滿天星斗、浩瀚銀河，透過導覽解說後，夜晚星空將更鮮活有感，會發現「原來可以這麼認真看星星，星空可以這麼感動」。

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