《大武山職場新人賞》獎勵優質菜鳥 徵選擴及高屏地區

第二屆《大武山職場新人賞》徵選區域擴及高屏地區，7月13日截止徵件。（記者蘇福男攝）

2025/06/23 09:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕第二屆《大武山職場新人賞》擴大舉辦，徵選區域擴及高屏地區，評審召集人更由高屏9所大專院校校長組成，7月13日截止徵件，歡迎各行各業推薦優質菜鳥。

《大武山職場新人賞》發起人立委鍾佳濱表示，新人賞的起心動念來自於頒贈10年的教懷博愛獎學金，過去的受獎學生即將踏入職場，秉持著「菜鳥也可以很厲害！」的精神，希望能在新人的職場起步階段予以肯定與鼓勵。

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鍾佳濱有感而發指出，人的一生都在追尋，他高中畢業為了重考大學在找補習班；上大學後則在找女朋友；大學階段則要找老師，為了能取得學業學分；而大學畢業後則要找工作。

但在少子化的影響下，當今情況已截然不同，年輕人不怕找不到工作，反而要適才適所，尋找自己的舞台，大武山新人賞正是打亮新人舞台的鎂光燈。

評審團總召集人義守大學校長古源光說明，首屆新人賞邀集屏東4所大專院校校長擔任召集人，今年擴及高雄地區，包括高科大、文藻、樹德、正修、高餐大，以及屏大、屏科大、美和科大和大仁科大等9所大專院校校長，並由召集人邀集各界企業家、專業公協會及社會賢達籌組評審團。

第二屆籌辦主委黃再鴻表示，去年選拔選出36位得獎人，有客運運轉手、營造界的抗「日」英雄、養殖金魚的魚青、護理人員等，第二屆優化評選職種，羅列了36項職種，包括時下最熱門的精密加工、智慧製造、智慧生活與綠色產業、國際溝通、海洋經濟、國土保護、醫療照護、生命禮儀等。

黃再鴻說，新人賞獎項採推薦制，第二屆擴及高雄地區，候選人必須設籍或工作地在高雄市或屏東縣，並符合以下3種資格其中1項：（1）首次申報綜合所得稅或營業稅者、（2）最高學歷畢業2年內者（3）全職加入保勞/農/軍/公/教全職保險未滿3年者，即可取得推薦資格，預定9月2日舉行頒獎典禮，徵選辦法請上網下載。

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