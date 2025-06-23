駁二共創1、2號基地文創進駐率100％ 議員籲北高雄設類似空間

駁二共創1號、2號基地的文創設計類等相關廠商進駐率達100%。（張博洋提供）

2025/06/23 08:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄駁二共創1號、2號基地搶手，文創設計類等相關廠商進駐率已達100%，不只高雄在地業者，更吸引許多南漂青年創業，帶動高雄文化創意產業的成長；議員張博洋等人前往考察，認為北高雄也欠缺類似空間，希望市府善用高雄車站或高鐵左營站等交通便利據點，設置類似的多元共享辦公空間，提供青年創業者及新創公司進駐。

駁二共創基地共有兩處，共創1號基地進駐對象需符合文創法的文創產業者，以創新、創業者為優先，於高雄市稅籍登記，以文創工作室、公司型態進駐，硬體方面主要為3-15坪辦公空間，租用金額便宜，還有友善的公設如休憩區、廚房等提供業者使用。

請繼續往下閱讀...

​ 共創2號基地原本是第一銀行的高雄倉庫，內部共規劃16間不同坪數辦公空間，可容納5-30人，主要提供數位內容產業、空間及商品設計等設計產業進駐，也設有友善的公設如廚房、會議室、共學教室、攝影棚等提供給進駐業者租用。

​目前兩座基地的文創設計類等相關廠商進駐率已達100%，市議員張博洋、簡煥宗、湯詠瑜近日前往考察， 發現不只高雄在地廠商，更有許多南漂青年來創業，包括創作出金馬獎佳作《鬼才之道》、電視影集《返校》的「好傢伙創作公司」，連續獲得台灣金邸獎、美國繆思設計獎的「十幸室內裝修」，參與日本國際知名遊戲製作公司卡普空「龍族教義２」、「惡靈古堡」系列遊戲動畫設計的「迷你馬工作室」、專注國際當代藝術的「嚴禁煙火畫廊」等，這些都為高雄在地挹注許多文創、設計、藝文能量，帶動高雄文化創意產業的成長。

​張博洋認為，北高雄正欠缺這樣一個類似空間，市府應借鑒駁二共創基地的成功經驗，善用高雄車站或高鐵左營站等交通便利據點，設置類似的多元共享辦公空間，提供給青年創業者、新創公司或地方產業團隊進駐，不僅能有效活化現有公共空間，更能創造出具有地方產業特色的創新聚落。

​

駁二共創基地的休憩區，寬敞明亮。（張博洋提供）

市議員簡煥宗（右二起）、湯詠瑜、張博洋考察駁二共創基地。（張博洋提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法