鵝鑾鼻保安宮土地公龍杖離奇尋獲！南鯤鯓代天府南下「認證」

五府千歲的值星吳三王更親自操持儀式，確保龍杖順利歸位。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/23 08:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在屏東鵝鑾鼻保安宮，供奉的土地公相傳是距今4670年的福德星君，傳說為上古炎帝神農氏第六子，位階尊崇的古老福德正神。長久以來，土地公的「龍杖」卻始終下落不明，成為廟方與信眾心中的遺憾。直到日前，信眾在冥冥指引下，於廟後方一棵百年榕樹上尋獲這柄神聖龍杖，震驚地方。此一發現不僅補全了福德星君的神威，更掀起南台灣宗教界的一陣波瀾。台南南鯤鯓代天府五府千歲在上月5日特地南下巡禮，認證龍杖真偽，並協助出土儀式，成為當地罕見的宗教盛事。

這柄龍杖的發現過程充滿神秘色彩。據副主委李惠菁描述，信眾在連日祈福中感受到神明指引，循線在榕樹高處發現一柄散發靈光的古杖，造型古樸，雕有龍紋，與傳說中的福德星君龍杖特徵吻合。為慎重起見，保安宮邀請台南南鯤鯓代天府的五府千歲前來認證。五府千歲之一的池王親臨指示，將龍杖置於保安宮屋頂，歷經七七四十九天的淨化儀式，吸納天地靈氣，完成「蛻皮」之禮。6月22日，龍杖正式取下，象徵神力回歸，保安宮內外洋溢著莊嚴喜悅的氣氛，信眾爭相朝拜，場面盛大。

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台南南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、副董事長黃淇荃、南鯤鯓代天府代天宣化行善團團長、南鯤鯓代天府義竹六三王府執事人員全員南下，參與這場歷史性的「龍杖回歸神駕」儀式。五府千歲的值星吳三王更親自操持儀式，確保龍杖順利歸位。陳浚鎰表示，保安宮與南鯤鯓代天府長年交誼深厚，此次能共同見證福德星君龍杖重現，意義非凡。南鯤鯓代天府特地賜匾，以表彰保安宮在傳承福德正神信仰上的貢獻。儀式當日，現場鑼鼓喧天，信眾絡繹不絕，許多人感動落淚，認為這是神明庇佑南台灣的徵兆。

這場宗教盛事不僅彰顯了保安宮土地公的獨特神格，也讓鵝鑾鼻這座位於台灣最南端的廟宇，成為全台矚目的焦點。副主委李惠菁表示，龍杖回歸後，保安宮將持續舉辦祈福法會，盼福德星君的神威能庇護更多信眾。當地居民也深感榮耀，認為這柄龍杖的出現，不僅是宗教文化的傳承，更是地方信仰凝聚的象徵。未來，保安宮計畫將龍杖供奉於神壇，延續這段跨越千年的神聖傳奇。

鵝鑾鼻保安宮尋獲土地公龍杖。（記者蔡宗憲攝）

龍杖置於保安宮屋頂，歷經七七四十九天的淨化儀式，吸納天地靈氣，完成「蛻皮」之禮。（記者蔡宗憲攝）

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