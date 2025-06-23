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    可能有雙颱！吳德榮：聖帕颱風下午生成 大迴轉路徑曝光

    今日（23日）台灣各地多仍為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區須防局部短暫雷陣雨。（資料照）

    今日（23日）台灣各地多仍為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區須防局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/06/23 08:22

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日（23日）台灣各地多仍為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區須防局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮表示，氣象署資訊顯示，輕颱「聖帕」今下午將在關島北方海面形成，關島附近另有「熱帶擾動」發展，「輕颱」機率提高至30%。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「聖帕」將於今下午在關島北方海面形成，與最新歐洲系集模式模擬皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉、減弱遠離。

    他提到，歐洲系集模式第6至9天（6月28日至7月1日）的模擬圖則顯示，關島附近另有「熱帶擾動」逐漸發展，「輕颱」機率提高至30%，向台灣東南方海面逼近，9天內台灣尚無被其侵擾的機率，但10天（7月2日）後則需密切觀察模式調整。而南海未來10天内，「輕颱」發展機率則在20%以下，且無侵台機率。

    吳德榮表示，最新模擬顯示，今日至週三（23至25日）台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，今日各地區氣溫為：北部24至37度，中部22至36度，南部23至36度，東部23至36度。

    週四至下週三（26至2日）各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

    吳德榮表示，左圖氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「聖帕」今下午在關島北方海面形成，與最新歐洲系集模式模擬（左下圖）皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉、減弱遠離。右圖顯示，台灣東南方海面「輕颱」機率提高至30%，但未來9天內台灣尚無被侵擾的機率。（圖取自「氣象應用推廣基金會」）

    吳德榮表示，左圖氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「聖帕」今下午在關島北方海面形成，與最新歐洲系集模式模擬（左下圖）皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉、減弱遠離。右圖顯示，台灣東南方海面「輕颱」機率提高至30%，但未來9天內台灣尚無被侵擾的機率。（圖取自「氣象應用推廣基金會」）

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