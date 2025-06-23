敲到碗了！王功漁火節卡司驚喜曝 這天團穩坐C位

王功漁火節在王功漁港登場，海邊夕陽餘暉灑落潮間帶，美麗又浪漫。（縣府提供）

2025/06/23 07:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕超強卡司好期待！一年一度的王功漁火節將在本週六、日（28日、29日）於彰化縣芳苑鄉王功登場，大家最關心的演唱會卡司名單也出爐了，動力火車、宇宙人等人氣團體輪番開唱，讓不少粉絲興奮直呼敲到碗了，要聽現場才過癮。

今年活動主題為「璀璨夏夜、閃耀王功」，節目從白天嗨到晚上。白天有親子DIY、氣墊樂園等互動活動，晚上則由強檔卡司輪番登場，嗨翻整個王功漁港。

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演唱會最受矚目的「海洋音樂會」卡司陣容強大，包括金曲天團動力火車、人氣男團Ozone、宇宙人、同理ZUNYA、PIZZALI、王水源、曾瑋中等接力演出，還有DJ SWALLOW妖嬌、彭聖恩、陳華HUA CHEN、向蕙玲等知名歌手登台，主持群則由小龜、小倩與土豆仁聯手擔綱，保證全程不冷場。

兩天活動每天從上午10點一路進行到晚上9點，主場地在王功漁港。除了演唱會，還有千人烤蚵、璀璨煙火秀、美食市集、祈福嘉年華等豐富活動。祈福嘉年華於王功福海宮舉行，設有平安祈福牆、HIGH神杯擲筊賽等互動體驗，每日限量100人現場報名，最高可拿1萬元獎金，還有媽祖公仔、福海媽抱枕等好禮等你帶回家。

活動首日（28日）上午10點50分由小芙尼家族帶來親子唱跳秀，趣味十足，小朋友千萬別錯過。現場還有創意DIY、清涼泡泡池與童玩遊樂園，讓大小朋友都能玩得開心。

不只活動精彩，吃的也很美味！兩天活動都免費提供蚵仔粥與湯圓，第一天加碼枝仔冰與烤豬肉，第二天則有雞肉美食上桌，限量供應晚來就沒。

縣府鼓勵全國遊客，既然來到王功，不妨順道遊玩周邊景點，像是芳苑知名的黑白燈塔、海空步道都很值得親自體驗。不管是第一次來還是回訪，每次來都能有不同的驚喜與回憶。

落日映照海面，搭配黑白燈塔與漁船，呈現王功漁港特有的靜謐美景。（記者張聰秋攝）

王功盛產蚵仔，活動現場供應新鮮生蚵，飽滿鮮甜，是活動超人氣美食之一。（記者張聰秋攝）

千人烤蚵已成王功漁火節的活動招牌。（記者張聰秋攝）

王功燈塔是全台唯一黑白條紋燈塔，為漁港地標，是網友、遊客拍照打卡的熱區。（縣府提供）

王功漁火節6月28、29日登場，動力火車、宇宙人、Ozone等卡司輪番開唱。（縣府提供）

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