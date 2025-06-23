台中大坑步道遇荔枝椿象「恐攻」 中招老師曝：比想像難受

風景區管理所在步道口或沿途設立紅色警示牌。（記者許國楨攝）

2025/06/23 07:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑九號等幾條親民步道，近期豎起一面面醒目紅色警示牌，附上兩張色彩鮮豔昆蟲照提醒「小心荔枝椿象出沒」，而近日東光國小教師鄭財源，攜家人走訪步道時，親身體會到這句警語的殺傷力，也在社群分享被荔枝椿象臭液噴到的痛苦經歷，提醒山友們注意，「小小一隻蟲傷害卻很大！」

大坑風景區有多條不同特色登山步道，尤其是六至十號登山步道因難易適中，常有親子一同前往，但因周邊私有土地有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年天氣只要一轉熱，常有荔枝椿象產卵迅速擴張，民眾不慎誤觸噴灑毒液灼傷皮膚，引發搔癢甚至潰爛，成為夢魘。

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市府相關單位為此施放平腹小蜂壓制，也採取類似吸塵器原理吸捕器，透過生物及物理防治雙管齊下，向荔枝椿象宣戰，風景區管理所同時也在步道口或沿途設立紅色警示牌，提醒民眾若被荔枝椿象的臭液噴到，應立即以清水沖洗，由於每個人體質不同，有的人只會出現輕微紅腫，但有些人會出現皮膚潰爛，此時應就醫治療。

而熱愛生態導覽的的東光國小教師鄭財源，近日則分享被荔枝椿象臭液噴到的慘痛經驗說，日前跟家人一起到大坑九之一步道健行，發現兩側欄桿上有許多荔枝椿象，過程中突然發現右手腕附近被荔枝椿象毒液噴到了，剛開始只覺得有一些黃黃的小點點不痛也不癢，仍立刻拿出水壺用清水沖洗，希望能減少荔枝椿象毒液對皮膚造成的傷害。

未料幾分鐘之後皮膚開始出現灼熱感，那感覺就像被7、80度熱水燙傷的刺痛，兩個小時回到山下又用了肥皂去清洗被荔枝椿象毒液噴灑到的地方，此時灼熱感不見了也不怎麼痛，但覺得皮膚表面變得很粗糙，像是長了疹子一樣微微的鼓起。

24小時之後在疹子邊緣開始出現白白的小點點，而且皮膚開始發癢，紅點的週圍變得紅紅脹脹的，很明顯感受到皮膚正在發炎，36小時之後，變成一顆又一顆水泡，完全就是燙傷模樣，這時候非常癢，非常難受，但根據資料顯示這時候要極度忍耐，千萬不可以用手去抓，而且要開始擦含有類固醇可以消炎的藥品以防止皮膚潰爛。

歷經125小時的敷藥與休息後，被荔枝椿象毒液傷害造成的水泡才漸漸消退，「小小一隻蟲，傷害卻很大！」鄭老師苦笑道，也提醒這陣子要前往大坑登山健行的朋友小心謹慎，千萬不要被荔枝椿象的毒液噴到了！

風景區管理所在步道口或沿途設立紅色警示牌。（記者許國楨攝）

鄭老師說，小小一隻荔枝椿象，傷害卻很大！（記者許國楨攝）

鄭老師右手腕附近被荔枝椿象毒液噴到，剛開始只有一些黃黃小點點不痛也不癢。（鄭老師提供）

接下來像是長了疹子一樣微微的鼓起。（鄭老師提供）

36小時之後，變成一顆又一顆的水泡，完全就是燙傷模樣。（鄭老師提供）

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