台鐵今漲票價防逃票 「永不載運黑名單」報告出爐

台鐵今（23）日起調漲票價，特定民眾惡意逃票的行為恐將增加。（資料照）

2025/06/23 06:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕台鐵今（23日）起調漲票價，其中台北至高雄自強號漲至994元、台北至花蓮為583元，票價上漲，特定民眾惡意逃票的行為恐將增加，有立委要求台鐵研議設立「永不載運名單」，根據台鐵近期送交立法院的報告指出，此恐有法令適用及違反平等對待與比例原則，對所有旅客進行身份驗證，侵犯旅客隱私權，增加乘車流程。

台鐵統計，2020年補票234萬張、總計1億55萬元，疫情期間降至2021年163萬張、總計7069萬元，疫後運量回溫，去年再增至203萬張、總計1億1830元，有立委直指，台鐵逃票問題嚴重，侵害國營事業利益，要求台鐵對惡意頻繁逃票民眾設立「永不載運黑名單」進行研議。

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根據台鐵提出的設立「永不載運名單」書面報告指出，現行 242個車站共設置336台自動驗票閘門、222 台驗票立桿及 840台驗票機（小白機），另每班列車值乘列車長均配有掌上型電腦，即時辨識並標記車票使用行為，提升監控效果，而台鐵旅客運送契約已訂定各項情境旅客補票及懲罰性條款，例如加收5成票價。

對於「永不載運名單」，台鐵分析，根據「個人資料保護法」，個人資料的收集、處理及利用需符合法令並有其正當性、必要性及透明度原則；酒駕或吸食毒品第三次以上才得依據道路交通管理處罰條例公佈駕駛人姓名、照片及違法事實，現尚無法令授權台鐵建立「永不載運黑名單」，故有適法性疑義。

台鐵指出，將特定人士列入「永不載運黑名單」並永久禁運，有過度懲罰疑慮，且違反平等對待原則，可能造成不當的社會標籤，同時有違比例原則，對逃票者產生持久的威懾力，恐因執行力度過於嚴苛，使部分有意願遵守規範的乘客感到無辜受害，從而影響公眾對台鐵的信任。

台鐵認為，執行「永不載運黑名單」雖可以有效防範特定人士的搭乘，以保障公共安全和秩序，但為排除特定人士乘車，台鐵公司必須對所有旅客進行身份驗證，不僅侵犯全部旅客的隱私權造成不必要的損害，亦可能增加乘車流程。

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