誇張影片曝光！韓女星到澎湖知名餐廳遇超無禮老闆 店家遭負評灌爆

韓國女歌手尹到怡，分享到澎湖遊玩的不愉快經驗，引發網友熱議。（圖翻攝自尹到怡IG）

2025/06/23 00:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」出身的女歌手尹到怡，現以個人身分活動，經營YouTube分享韓國人在台灣的日常點滴，吸引近20萬人訂閱。相當喜歡台灣生活的尹到怡，近日到澎湖遊玩卻遇態度相當差勁的海鮮餐廳老闆，對方輕佻言行，讓尹到怡直呼這是到台灣多年最不開心的一次經驗。此事曝光後讓網友炸鍋，到該海鮮餐廳的Google商家資訊狂刷一星負評！

尹到怡22日晚間在YT上傳以「韓國人來台灣幾年……最不開心的一次經驗 是因為我是韓國人才這樣對我嗎？還是在開玩笑？」的影片，引發熱議。影片中可以看到，尹到怡和友人到澎湖遊玩，晚上到澎湖某間知名生蠔海鮮餐廳用餐，但可能是店家準備收店了，男老闆脫口抱怨「你們這麼晚來，誰要理你們」。

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接下來老闆還相當輕佻，但又不曉得想要表達什麼重點地說：「你們這樣子美麗的小姐喔，這樣三更半夜，還在做什麼事情我不知道。但那都不是重點，重點是齁，你們要知道什麼叫真相，就是要花錢……。這麼晚吃什麼東西啦，表示你們誠意不夠，啊我的誠意喔，超過超過你們的1萬倍，啊不然誰會理你們。我的聲音齁，在你的錄音裡面齁，就是會讓你們紅，你們如果賺到錢啊，你們自己講，賺到錢後要怎麼回饋我？」

老闆有些語無倫次的發言讓尹到怡和友人相當錯愕且尷尬，但她們認為應該是老闆有喝酒，醉意上來才如此說話。終於點完餐後，餐點上桌沒多久，似乎是2人胃口較小，要求生蠔一半份量就好，怎料老闆竟然莫名發火，收走她們點的東西，「這裡不賣了，哪有人一半的，坦白講哪有人這樣回我的話。我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」

尹到怡這邊已經開始傻眼，用韓語對友人表示「我想回家了」，友人也有同樣的想法。而老闆疑似認為尹到怡用韓語偷罵他，指責2人「你們在台灣賺錢，你們應該齁，比什麼更清楚了，你們竟然跟我玩那種言語的……你們不是北韓吧？哪個韓啦？南韓，連南韓都不敢講這，南韓跟台灣是交好的，阿不然我理你們幹嘛？」

最後老闆還是把她們點的東西還上桌，等老闆走後，尹到怡和友人表示，「他那是什麼意思？從一開始到現在我真的看不懂老闆的意思……他是在開玩笑還是認真的？我一開始笑笑地以為在鬧，結果越來越分不清楚是在鬧還是認真……。很多人說超推的，我還開開心心地跑來吃，但是……有點心情不好。這位老闆是故意這樣的嗎？講話有點嗆是風格的一部份？也有可能是我外國人不懂這種文化啦。」

影片最後，尹到怡分享後續發生的事，「吃飯的時候其實心情有點不太好，但是不得不說那邊的食物真的很好吃，所以最後結帳的時候，我們還是笑笑地跟老闆說謝謝，結果竟然老闆說『你們這種謝謝也太沒誠意了吧』、『這樣叫謝謝嗎』，我還在不懂，他說的誠意是什麼誠意？這也是文化差異嗎？」

該影片曝光後，隨即引發網友熱議，「看前面兩分鐘就看不下去了，我覺得遇到這種店直接轉身走人就好，不用留下來體驗感受這樣的情境」、「真是丟台灣人的臉，列入澎湖旅遊黑名單了」、「抱歉讓你看笑話了，那個態度真的很爛」、「這家不就是阿家生蠔嗎？這人語氣我台灣人聽到都會不開心，讓影片上發燒吧，讓大家知道這老闆的問題，不要讓大家踩坑了，老闆的言語不知道在囂張甚麼？」、「這老闆講的話真的會讓人一肚子火」、「店家休息了直接說就好，根本在恐嚇客人」。

這間「阿家生蠔」的Google商家資訊也被鄉民灌爆，狂刷一星負評，「搞不懂欸到底在兇什麼」、「真的覺得誇張！不想接就不要接，講一堆噁心的話！」、「不想做生意就不要做，那什麼態度？丟台灣的臉！」、「抵制沒有禮貌且不尊重觀光客的店家」、「態度有夠差勁」、「下次去澎湖一定會登門拜訪，讓你全家老小，都感受到滿滿的誠意」、「挑釁外國人，有事情嗎？」、「但這老闆待人態度是在差幾點？丟臉丟到國外去，不要自己素質低落要危害到他國人看待台灣的印象」。

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