「探索北橫」推17條主題遊程 「吉卜力風格」宣傳車萌亮相

「探索北橫號」品牌宣傳車不僅是可移動露營車，更是一座旅遊情報中心與拍照打卡新熱點。（記者李容萍攝）

2025/06/22 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府風景區管理處主辦「2025探索北橫夏季活動」共規劃17條主題遊程、超過45個場次，以「浪漫」、「放鬆」、「健康」為主軸，即日起一路持續至10月，邀請民眾一同踏上自然與文化交織的療癒旅程；同時推出全新旅遊移動宣傳車「探索北橫號」今（22）日亮相，除了車身視覺吸睛，更肩負社群旅遊推廣的重要任務，主要行駛時段為假日及暑期旺季，另配合大型活動、導覽或快閃互動。

市府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，為了讓更多人重新認識北橫之美，市府前年起以「探索北橫 Explore Taoyuan」品牌為主軸，推動四季特色旅遊行程，今年導入「探索北橫號」露營車作為年度行銷的主視覺與行動基地。車身外觀以吉卜力風格設計為視覺主軸，融合自然筆觸與童話想像，傳遞出「走進山林、探索心靈」的溫度感，內裝結合影音播放、旅遊小物展示與社群打卡牆。

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王麗娟說，此車不僅是可移動露營車，更是一座旅遊情報中心與拍照打卡新熱點，將穿梭於桃園北橫沿線角板山、小烏來、拉拉山等熱門景點、部落聚落與特色商家，成為串聯觀光、文化、故事的行動媒介，且不定期推出限定拍照活動、人氣網紅直播導覽與限量贈品抽獎，讓每一位與「探索北橫號」相遇的旅人，都能拍下一張屬於自己的冒險故事。

風管處長廖育儀說明，今年「探索北橫」推出多項人氣遊程，其中「羅浮悠閒紓壓行」主打森林泡腳與無菜單有機料理，療癒身心；「部落之光文化祭」結合傳統歌舞與原民美食，深度體驗泰雅生活文化；「縱行北橫」則以輕裝健行方式，沿台7線飽覽山河壯景，適合喜愛戶外活動的朋友。另推出多條全新路線，「採果之旅」將走進拉拉山果園親摘水蜜桃或李子，認識在地農業文化；「溪口台風情」能體驗搗麻糬或頭飾編織，感受原民日常；「阿姆坪風情」則帶旅客搭船前往薑母島，重溫偶像劇浪漫場景。

另有「小烏來溯溪趣」、「拉拉山巨木原鄉」、「角板山探樹趣」等行程，皆由專業導遊帶領深入秘境，兼顧安全與探索樂趣，更多遊程資訊與報名可至「探索北橫夏季活動」查詢；即日起至10月止，凡報名並實際參與任一遊程，即可參加「玩北橫・抽好宿」活動，有機會獲得桃園豪華雙人住宿券。

「2025探索北橫夏季活動」推出「小烏來溯溪趣」行程，由專業導遊帶領深入秘境，兼顧安全與探索樂趣。（記者李容萍攝）

「2025探索北橫夏季活動」以「浪漫」、「放鬆」、「健康」為主軸，即日起一路持續至10月。（桃市風管處提供）

「2025探索北橫夏季活動」以「浪漫」、「放鬆」、「健康」為主軸，即日起一路持續至10月。（桃市風管處提供）

「2025探索北橫夏季活動」以「浪漫」、「放鬆」、「健康」為主軸，即日起一路持續至10月。（桃市風管處提供）

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