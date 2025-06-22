桃園中壢「這路段」凹陷顛簸 機車族怨如越野賽道

桃園市中壢區民權路五段與民溪三路至永園路一段口路段，長期出現路面凹陷、顛簸難行。（記者李容萍攝）

2025/06/22 21:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有機車族抱怨中壢區民權路五段與民溪三路至永園路一段口路段，長期出現路面凹陷、顛簸難行，形同騎在「越野賽車場」。無黨籍桃園市議員謝美英今日表示，該路段曾有欣桃瓦斯公司埋設天然氣管線，市府養護工程處曾進行鋪設與修繕，但路面去年剛重鋪，短短不到一年再次出包、出現大面積的路面下陷。

對此，養工處主祕姜志男表示，養工處去年針對面層做改善，僅修繕路面最上面的5公分，但既然有管線下陷的問題，道路瑕疵就不僅是路面疲勞、龜裂，預計8月會執行爸區塊的路基改善及路面修繕，針對長約681公尺、面積約3000平方公尺的路基部分改善，預計2週內可完成，力拚8月中旬前全數完工。

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謝美英表示，民眾向她反映，騎車行經市中壢區民權路五段與民溪三路附近，路面凹陷一段又一段，騎車像在跑越野賽，險象環生。經了解，該路段近年來有欣桃瓦斯公司埋設天然瓦斯管線，養工處也有修繕過，去年路面還重新鋪設，現在就已凹陷，施工品質讓人擔憂。

謝美英提到，長期以來道管中心的整合功能未能發揮，導致馬路經常挖挖補補，不僅浪費公帑，更危及民眾道路安全，她呼籲市府，檢視類似柏油鋪設問題，重複鋪設又無法改善路面品質，不能總是提一段改一段，對提升全市的道路品質沒有幫助。洽溪里長游家興也說，該路段因埋天然瓦斯管線的關係，導致路面不平穩，苦了機車騎士。

姜志男說明，欣桃公司曾在2016年民權路一帶提出申挖作業，修完之後路面都平整了，針對配置的管線路段有分別在2022跟2024年進行區塊修復，該管線下陷的地方是深挖的地點，早就已過保固期，因此必須回到路權單位進行管理修繕。

桃園市中壢區民權路五段與民溪三路至永園路一段口路段，長期出現路面凹陷、顛簸難行。（記者李容萍攝）

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