週一高溫炎熱衝36度 大台北、東北部及山區防午後雷陣雨

週一全台高溫炎熱，大台北及山區午後防雷陣雨，外出請記得攜帶雨具與防曬用品。（資料照）

2025/06/22 22:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日週一台灣各地及離島大多為多雲到晴，多地高溫恐飆36度以上；中南部清晨到上午有零星短暫陣雨，午後則需留意大台北、東北部及其他山區出現局部雷陣雨的可能，建議外出攜帶雨具備用。

中央氣象署指出，週一清晨至上午中南部地區有機會出現零星陣雨；午後受到地形與熱力作用影響，大台北、東北部地區以及各地山區易有局部短暫雷陣雨，提醒午後有戶外活動的民眾多加注意天氣變化。

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氣溫方面，週一各地持續高溫炎熱，白天高溫普遍落在31至35度間，大台北、彰化、雲林、南高屏及花蓮地區甚至有局部超過36度的機率，中午前後紫外線偏強，建議加強防曬並多補充水分。清晨低溫約為25至27度；離島方面，澎湖預測為27至32度，金門為27至33度，馬祖為27至31度。

天氣風險公司指出，週一至週五（27日），台灣持續處於太平洋高壓外圍，天氣型態與前幾日類似，午後仍是以熱對流雷雨為主，外出或前往山區活動時，要留意雷陣雨突襲情況。溫度方面，受南方暖空氣影響，全台將持續高溫炎熱，預估各地白天高溫普遍落在33至35度，局部地區可能超過36度，外出活動注意預防中暑。

紫外線方面，週一新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其餘各地皆為「過量級」。

根據環境部預報資訊顯示，週一全台環境風場為西南風，擴散條件良好，整體空氣品質表現穩定。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東等空品區，以及馬祖、金門、澎湖離島地區均為「良好」等級；唯獨北部空品區為「普通」等級，提醒北部地區民眾仍應留意外出時的空氣狀況。

週一各地白天高溫約31至35度，大台北、彰化、雲林、南高屏與花蓮局部地區可能超過36度，注意防中暑。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一中午前後紫外線偏強，全台各地達「過量級」至「危險級」，提醒民眾避免長時間曝曬並加強防曬措施。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一空氣品質普遍良好，北部地區為「普通」等級，其餘空品區與離島皆為「良好」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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