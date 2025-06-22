新竹縣砸11億興建特教資源大樓 2028年中完工

新竹縣政府將投入11億餘元經費，於國立新竹特教學校旁興建一座多功能的新竹縣特教資源大樓。（記者廖雪茹攝）

2025/06/22 22:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣特殊教育資源中心長年借駐在新豐鄉的山崎國小，新竹縣政府將投入11億餘元經費，於國立新竹特教學校旁興建新竹縣特教資源大樓，並結合早期療育、身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，原訂明年底蓋好，因變更作業延宕，預計今年底前完成工程發包，明年2月前開工，2028年7月完工。

縣議員蔡蕥鍹表示，新竹縣3000多名特教學生，其中竹北市特教生就有1000多人。但特教資源中心設在山崎國小，許多特教生需要早療服務或使用特教資源協助，反而得跑到新竹市尋求協助，家長們長期舟車勞頓奔波。竹縣特教大樓預定地已閒置多年，她促請縣府加快腳步儘快興建，讓特教生有更多資源可就近使用。

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教育局副局長林益州表示，目前全縣身障特教學生有3569人，為建立全方位特殊教育資源中心，新竹縣特教資源大樓除了規劃提供特殊教育鑑定、輔具、特殊教育教師增能空間，更將結合社會處早療、勞工處身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，串聯教育、社政、勞政資源。也因此，原為特教用地須個案變更為機關用地；計畫總經費11億餘元，也由進駐單位依照使用面積分攤經費。

林益州表示，特教大樓為地上5層建物、地下2層停車場，細部設計報告書原本在去年12月底完成，因社會處今年1月提出變更建照類組的需求涉及都審變更，因此3月申請變更都審完成後進行細設審查，5月修正完成並申請建照，但社會處6月再提出第二次需求變更，考量該處需求後同意納入，已請建築師於7月5日前修正完成細設報告書。

後續申請建照、辦理公告招標等，如作業順利，預計12月底前完成工程發包，工期預估為29個月，明年2月開工，2028年7月完工，待驗收完後取得使用執照與各項立案程序後啟用。

新竹縣特教資源大樓完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣特教資源大樓將結合早期療育、身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣特教資源大樓完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

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