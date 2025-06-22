為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南神佛壇大駕夜闖南山公墓 神明「先點名」防出來少了誰

    神佛壇大駕到墓地鄰近的南山府、鎮山宮（圖）「打招呼」。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕到墓地鄰近的南山府、鎮山宮（圖）「打招呼」。（神佛壇提供）

    2025/06/22 21:16

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南盤古藥皇廟神佛壇大駕近期復出，且對外招募大駕（轎）班新血，訓練期1年、每週六晚間出巡；21日深夜神佛壇莫府千歲大駕夜闖南山公墓、鍾園、憶盧園，並在墓地聚集的新都路與西門路一段路口路祭淨地。

    神佛壇成員龔思瑞指出，大駕現今大都用於神明辦事、巡境賜福、收服無形邪祟，無特定路線，全憑神明當下指示快速前進，在府城內時常可見大駕「相碰」、神明間相互打招呼的趣味畫面，神佛壇大駕則是由莫府千歲落駕，目前是每週出駕。

    神佛壇莫府千歲大駕21日晚間9點多落駕，除前往西羅殿、風神廟、聚宋宮、南廠保安宮、下林建安宮等宮廟進行交流，隨後抵五妃街突停轎。龔思瑞說，大駕指示「清點人數」，我們就知道大概是預防「少了誰」，隨後就從南門路往南山公墓方向前進，由於這個方向就是南區墓地聚集的區域，大家繃緊神經；大駕來此大多是到鄰近的南山府、鎮山宮「打招呼」。

    龔思瑞解釋道，南山公墓、富貴南山、鍾園、憶盧園這些地方原本就是無形容易聚集的區域，有在地神明管理秩序，不易發生失序狀況，莫府千歲大駕前往大多是巡視，並與神靈進行交流，但擔心隨行人員有臨時狀況，所以先點名；特別的是，此次刻意停留新都路與西門路一段路口，及另到中華南路與西門路一段進行路祭淨地。大駕回程特地到市警第二分局巡視兼賜福。

    神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕回程特地到市警第二分局巡視兼賜福。（神佛壇提供）

    神佛壇大駕回程特地到市警第二分局巡視兼賜福。（神佛壇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播