台南神佛壇大駕夜闖南山公墓 神明「先點名」防出來少了誰

神佛壇大駕到墓地鄰近的南山府、鎮山宮（圖）「打招呼」。（神佛壇提供）

2025/06/22 21:16

〔記者王姝琇／台南報導〕台南盤古藥皇廟神佛壇大駕近期復出，且對外招募大駕（轎）班新血，訓練期1年、每週六晚間出巡；21日深夜神佛壇莫府千歲大駕夜闖南山公墓、鍾園、憶盧園，並在墓地聚集的新都路與西門路一段路口路祭淨地。

神佛壇成員龔思瑞指出，大駕現今大都用於神明辦事、巡境賜福、收服無形邪祟，無特定路線，全憑神明當下指示快速前進，在府城內時常可見大駕「相碰」、神明間相互打招呼的趣味畫面，神佛壇大駕則是由莫府千歲落駕，目前是每週出駕。

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神佛壇莫府千歲大駕21日晚間9點多落駕，除前往西羅殿、風神廟、聚宋宮、南廠保安宮、下林建安宮等宮廟進行交流，隨後抵五妃街突停轎。龔思瑞說，大駕指示「清點人數」，我們就知道大概是預防「少了誰」，隨後就從南門路往南山公墓方向前進，由於這個方向就是南區墓地聚集的區域，大家繃緊神經；大駕來此大多是到鄰近的南山府、鎮山宮「打招呼」。

龔思瑞解釋道，南山公墓、富貴南山、鍾園、憶盧園這些地方原本就是無形容易聚集的區域，有在地神明管理秩序，不易發生失序狀況，莫府千歲大駕前往大多是巡視，並與神靈進行交流，但擔心隨行人員有臨時狀況，所以先點名；特別的是，此次刻意停留新都路與西門路一段路口，及另到中華南路與西門路一段進行路祭淨地。大駕回程特地到市警第二分局巡視兼賜福。

神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

神佛壇大駕21日晚間夜闖南區南山公墓等墓地聚集的區域，並在路口進行路祭。（神佛壇提供）

神佛壇大駕回程特地到市警第二分局巡視兼賜福。（神佛壇提供）

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